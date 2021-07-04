Сохранится ли жара или придут дожди? Изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

А сервис «Гисметео», в свою очередь, сообщает, что во вторник на город опустятся грозы. Солнечных дней в прогнозе этого сервиса больше: они ожидаются в понедельник, четверг и на выходных. Первые два дня недели в городе продержится 30-градусная жара. Начиная со среды, в городе похолодает до +22 градусов. Но к выходным снова потеплеет до +28 градусов.