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Тема дняГород за колючей проволокой. Репортаж

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Сохранится ли жара или придут дожди? Изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

Нас ждет небольшое похолодание

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На следующей неделе в Новосибирске ненадолго спадет жара

На следующей неделе в Новосибирске ненадолго спадет жара

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В Новосибирск ненадолго придет похолодание

В начале июля синоптики выпустили экстренное предупреждение из-за аномальной жары в НСО. Действительно, воздух в регионе прогрелся выше +30 градусов. НГС посмотрел погодные сервисы и узнал, сохранится ли знойная погода на следующей неделе или ей на смену придут дожди.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», вся неделя выдастся облачной, в понедельник ожидается единственный солнечный день. Во вторник и среду следует ожидать небольших дождей. Минимальная дневная температура на неделе составит +19 градусов, а ночью +10 градусов.

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А сервис «Гисметео», в свою очередь, сообщает, что во вторник на город опустятся грозы. Солнечных дней в прогнозе этого сервиса больше: они ожидаются в понедельник, четверг и на выходных. Первые два дня недели в городе продержится 30-градусная жара. Начиная со среды, в городе похолодает до +22 градусов. Но к выходным снова потеплеет до +28 градусов.

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Центр погоды «Фобос» дает подобный прогноз. По информации сервиса, самым холодным днем недели станет среда, 7 июля. Столбик термометра поднимется до +20 градусов днем, +15 — ночью. Сервис также предупреждает о грозах в понедельник и вторник. Среда, 30 июня, тоже ожидается достаточно прохладной для лета — +20 градусов днем, и +15 ночью. Как и другие сервисы, «Фобос» сообщает о потеплении с середины недели.

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Новосибирский гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.

В конце июня в Новосибирске установилась прохладная и дождливая погода — синоптики назвали ее одной из самых холодных за всю историю наблюдений. Ранее МЧС по Новосибирской области выпустило прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях на территории региона в июле, а также рассказало о погоде на второй летний месяц. Подробности тут.

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грозыиюльпогода
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