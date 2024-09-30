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Стиль и красота Звезды в шоке обзор «Очевидно, что сделан нос»: как изменилась Зепюр Брутян после свадьбы с Прилучным

«Очевидно, что сделан нос»: как изменилась Зепюр Брутян после свадьбы с Прилучным

В Сети гуляют фото актрисы до и после пластики — смотрим

1 018
6 комментариев

Кадр из сериала «Батальон», где Зепюр играет цыганку

В Сети обсуждают, как сильно изменилась Зепюр Брутян после свадьбы с Павлом Прилучным. Речь идет о внешних переменах: пользователи сравнивают фото актрисы шестилетней давности с актуальным.

Для сравнения выбрали фото со съемок сериала «Батальон», где Зепюр сыграла цыганку — у актрисы была эпизодическая роль.

— Очевидно, что сделан нос, и вероятнее всего, подкачана нижняя губа. И подбородок стал острее, — резюмировала Юлия.

— Была цыганка 12 лет, стала цыганка 43 лет, — вставила Татьяна.

Так актриса выглядела в 2018 году

— Уменьшила расстояние над верхней губой, сделала лоб, — заметила Катерина.

— Что-то она на Агату все больше похожа, — отметила Светлана.

Довольно много поклонников звездной пары развивают теорию о том, что после свадьбы с Прилучным, Зепюр все сильнее становится копией бывшей жены Павла. Брутян на подобные замечания не реагирует.

Так Зепюр Брутян выглядит сейчас

В середине лета актриса хвасталась тем, что наконец-то вернула вес, который у нее был до родов — 45 килограмм. Зепюр похудела и вернулась в форму благодаря регулярному спорту и правильному питанию.

Впрочем, иногда она позволяет себе погрешности в виде выпечки: недавно Зепюр делилась с подписчиками рецептом кексов с ягодой.

В сентябре семья Прилучных отдыхала в Геленджике — кадрами с отпуска они активно делились в социальных сетях.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Комментарии
7
VCN
20 минут
Это правда кому то интересно?
Сибиряк Подновосибирский
24 минуты
Пашок знает, как нос поправить
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