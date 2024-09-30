«Очевидно, что сделан нос»: как изменилась Зепюр Брутян после свадьбы с Прилучным

Кадр из сериала «Батальон», где Зепюр играет цыганку Источник: Кинопоиск

В Сети обсуждают, как сильно изменилась Зепюр Брутян после свадьбы с Павлом Прилучным. Речь идет о внешних переменах: пользователи сравнивают фото актрисы шестилетней давности с актуальным.

Для сравнения выбрали фото со съемок сериала «Батальон», где Зепюр сыграла цыганку — у актрисы была эпизодическая роль.

— Очевидно, что сделан нос, и вероятнее всего, подкачана нижняя губа. И подбородок стал острее, — резюмировала Юлия.

— Была цыганка 12 лет, стала цыганка 43 лет, — вставила Татьяна.

Так актриса выглядела в 2018 году Источник: zepyur_brutyan Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— Уменьшила расстояние над верхней губой, сделала лоб, — заметила Катерина.

— Что-то она на Агату все больше похожа, — отметила Светлана.

Довольно много поклонников звездной пары развивают теорию о том, что после свадьбы с Прилучным, Зепюр все сильнее становится копией бывшей жены Павла. Брутян на подобные замечания не реагирует.

Так Зепюр Брутян выглядит сейчас Источник: Telegram-канал Zepyur Priluchnaya











В середине лета актриса хвасталась тем, что наконец-то вернула вес, который у нее был до родов — 45 килограмм. Зепюр похудела и вернулась в форму благодаря регулярному спорту и правильному питанию.

Впрочем, иногда она позволяет себе погрешности в виде выпечки: недавно Зепюр делилась с подписчиками рецептом кексов с ягодой.

В сентябре семья Прилучных отдыхала в Геленджике — кадрами с отпуска они активно делились в социальных сетях.