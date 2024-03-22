«Это, ты Агата?»: жена Прилучного покрасила и распрямила волосы и стала похожа на его бывшую — фото

Зепюр поделилась фотографиями у себя в Instagram*, но новый образ оценили далеко не все. Бывшая супруга Павла тоже недавно сходила к стилисту и осветлила волосы на несколько тонов. Женщин начали сравнивать.

Пользователи нашли в женах Прилучного сходства. Слева — Зепюр, справа — Агата, которая тоже не так давно осветлила волосы

— А зачем она и правда так подражает бывшей? Я просто увидела фото в интернете, подумала что Агата. Ведь Павел полюбил тебя другой, не похожей на Агату. Зачем это все? — Задалась вопросом подписчица.

