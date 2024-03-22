«Это, ты Агата?»: жена Прилучного покрасила и распрямила волосы и стала похожа на его бывшую — фото

Жена новосибирского актера Павла Прилучного сменила имидж. Зепюр Брутян осветлила и распрямила волосы — поклонники отметили, что с новой прической девушка стала копией Агаты Муцениеце.
Зепюр поделилась фотографиями у себя в Instagram*, но новый образ оценили далеко не все. Бывшая супруга Павла тоже недавно сходила к стилисту и осветлила волосы на несколько тонов. Женщин начали сравнивать.
— То чувство, когда захотела напомнить мужу о бывшей, — написала пользовательница Карина Брежнева.
— А зачем красить волосы, как его первая жена. Смешно, — выразила свое мнение Татьяна.
— А зачем она и правда так подражает бывшей? Я просто увидела фото в интернете, подумала что Агата. Ведь Павел полюбил тебя другой, не похожей на Агату. Зачем это все? — Задалась вопросом подписчица.
— Это, ты Агата? — написала подписчица Люся.
Зепюр никак не реагирует на комментарии, а Павел написал коротко и ясно: «Люблю!».
Пользователя социальной сети также упрекнули Зепюр в том, что вместо переживаний за отца, она ходит к парикмахеру. Накануне тестя Прилучного задержала полиция — его подозревают в организации нелегального казино.
Актер Павел Прилучный провел детство в Бердске, а потом перебрался в Новосибирск. С атрисой Зепюр Брутян он познакомились на съемках сериала «В клетке». Первое время актеры пытались запутать фанатов, то называя себя парой, то объявляя новость фейком. Но спустя несколько месяцев Прилучный и Брутян всё же признались в искренности своих чувств, а потом сыграли свадьбу. В прошлом году у пары родился сын.
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