10-летние запасы и «Гуччи» за 300: что продают на новой китайской барахолке — ищем тренды (и даже находим)

Изучаем ассортимент китайской барахолки на предмет трендовости Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В начале марта НГС писал об открытии очередного рынка с обилием китайской одежды и обуви по очень низкой стоимости. Мероприятие вызвало ажиотаж не только среди горожан, но и среди жителей соседних с Новосибирском поселков, сел и деревень. В первый день работы маркета собралась толпа желающих отовариться за копейки: продавцы пообещали отдавать вещи по себестоимости. «Пекин» работает уже несколько недель — мы решили проверить, возможно ли на дешевом рынке собрать модный образ и заодно проверили, не поднялись ли цены.



Огромное пространство на втором этаже здания на проезде Энергетиков, 17 поделено на два сектора: справа обувь, слева одежда. В глаза бросается невероятное количество товара, а также пыль на полках и грязные разводы на полу. Людей в помещении практически нет, но, вероятно, в выходной день в «Пекине» картина другая.

С непривычки легко растеряться. В глазах рябит от количества товара Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Подозреваем, что в этом уже где-то ходили Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Отличительная и закономерная черта любого китайского рынка — отсутствие так называемого fast fashion сегмента, то есть ультра модных вещей, и обилие одежды, которая была в моде 3–7 лет назад. Есть ощущение, что некогда товар был заказан, что называется, в промышленном масштабе, и теперь его возят с места на место в отчаянных попытках продать. Везде одно и то же.



Азиатские девушки любят обувь на платформе за возможность стать выше, не надевая при этом каблуки Источник: Алина Скитович / NGS.RU











К примеру, модная в 2018 году ugly обувь — то есть с гротескно уродливым дизайном — представлена в большом количестве в любом китайском маркете. Найдена она и в «Пекине». «Дизайнерские» кроссовки так и пестрят на полках: желтые, розовые, зеленые. Огромная необычной формы подошва, нашивки, стразы, бусины и прочие броские детали.



Мода на «агли шуз» закончилась несколько лет назад Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Некоторое подобие базы мы тоже нашли. Выглядит неплохо, но обувь сделана будто из картона. В такой разве что отправиться в последний путь, а не гулять по улицам: развалится и ноги жалко.

Визуально не придраться, но цена и качество настораживают — 599 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Еще одна симпатичная модель Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Производители, поставщики и заказчики не дураки: они видят, что есть спрос на конкретные позиции, и берут идеи на вооружение. Это мы плавно подводим к тому, что в магазине мы нашли чудовищно выполненную копию туфель Vercace Medusa Aevitas, которые в модном мире получили название «братц».



Больно смотреть даже за 599 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Замечено также подобие туфель Amina Muaddi с каблуком пирамидкой и плохая реплика на мюли Lido от Bottega Veneta.

Вы тоже заметили желтое пятно неизвестного происхождения? Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Отсылка на мокасины Gucci — выглядит неплохо, но снова ассоциация про последний путь. Трогать обувь максимально неприятно, поэтому мы ходим с влажными салфетками в руках и с антисептиком.

«Замшевые» мокасины 399 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Осенью мы писали про скандальные сапоги от бренда Miu Miu — на глаза нам попалась их китайская версия.



Оригинал стоит свыше 100 тысяч рублей, а китайского собрата продают за 1999 рублей. Модель заметно укоротили Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Бежевые ботинки в ассортименте — будто для уравновешивания всех предыдущих. Челси, на шнуровке, на объемной тракторной или на умеренной подошве. Материал на ощупь мягкий, не отталкивает. Возможно, у «пекинских» моделей и у тех, что мы заказываем на Wildberries, один поставщик.

Ботинки придутся по вкусу большому количеству покупателей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Шагнув в сторону одежды мы понимаем: ни о каких модных образах не может быть и речи. Зато клоунских нарядов можно насобирать бесчисленное множество. Некоторые варианты выглядят как насмешка над модой — лучше никак, чем вот так.

В моде кроп-жакеты? Ни слова больше! Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Одежда сшита криво и косо, торчат нитки, на некоторых позициях присутствуют затяжки и отсутствует часть пуговиц.



Выглядит непрезентабельно Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Замечена необычная картина: бюстгальтеры, разложенные на сумках. Это какой-то ребус? Или просто полное отсутствие контроля персонала за порядком на стеллажах?

Неожиданное соседство Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Белье, к слову, развешано в три ряда — оно ничем не отличается от того, что продавали в 90-е на барахолках в уличных контейнерах. Возможно, некоторые модели все еще не проданы с тех времен.



Бабушкины трусы и лифчики — кому? Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Футболки за 299 рублей — для дома и дачи будет в самый раз, наверное. В чем их проблема? Они квадратные и короткие, с урезанными рукавами. Надев такую «маечку», человек будет выглядеть нелепо из-за того, что пропорции тела окажутся нарушены.

Веселенькие принты для любительниц нарядных футболочек Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Несколькими неделями ранее мы знакомили вас с яркими весенними трендами, где рассказали, что в наступившем весенне-летнем сезоне будут популярны 3D броши в форме цветка. Найдено! Причем в трех вариациях.

Кармен вошла в чат Источник: Алина Скитович / NGS.RU











По мнению производителя этого платья, чем больше цветов — тем лучше Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Очень опасный фасон, который моментально испортит даже самую красивую женщину с идеальной фигурой Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В 2022 году стилисты показали нам, что можно носить свитера и футболки с дизайнерскими дырками. Старшее поколение тренд не оценило, а молодежи — понравилось. Вещи с намеренными затяжками все еще популярны.



Идея ясна, а исполнение — хромает. 588 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Обнаружена вещь оригинального фасона в стиле grandpa core — отпарить бы. Очки в роговой оправе и берет из замши в шоколадном оттенке так и просятся в комплект.

Цена блузы 599 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Приятная находка — футболка из ткани, похожей на замшу, с принтом Barbie. Тренд на барбикор уже отгремел, но вещь не розовая, так что вполне можно брать.

Цена указана не была, а футболка висела в единственном экземпляре Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Укороченные свитшоты — вариант для молодежи. Школьницы и студентки полюбили такие вещи благодаря сериалам о жизни подростков. Подражание образам любимых героинь из поп-культур — не грех.

Цена — 699 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Футболки оверсайз в стиле гранж, тоже полюбившиеся модницам, — найдены в большом количестве.

Футболки и свитшоты в цвете ночного неба в грозу — налетай, 599 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Если вам захочется одеться в стиле «олдмани» — представляем вашему вниманию кардиганы с принтом, намекающие на закрытые частные школы и элитные колледжи.

Когда в душе ты выпускник Кембриджа или университета из Лиги плюща Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Одежда из твида — тоже отличительная черта стиля «старых денег». Передаем китайский привет костюмам Жаклин Кеннеди от Chanel.

Твидовая юбочка — 299 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Отдел с одеждой для праздников. Блестки — есть, вырезы на животе — тоже, цвета актуальные — что еще нужно?

Для желающих сиять во всю мощь Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Для звезд сельской дискотеки Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Выбрать брюки в магазине — задача со звездочкой. Слишком тесные ряды говорят о широкой размерной сетке, что хорошо. Плохо — посадка, длина, неровные швы и вылезшие нитки.

Карго из эко-кожи — такого мы еще не видели Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Все еще продают джеггинсы и лосины, притворяющиеся брюками. Вещи, которые одним своим видом делают больно стилистам.

Брюки на резинке за 1199 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Джинсы огорчили, особенно их посадка и расположение карманов — это важно. Попа в таких будет смотреться максимально нелепо.

Чтобы попа выглядела в джинсах красиво, вторая строчка должна быть в виде галочки, а карманы следовало бы пришить чуть ниже и пошире Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Переходим к верхней одежде. Видим вполне приличную на вид косуху в модном винтажном оттенке — с потертостями. Трогаем, огорченно вздыхаем: на ощупь как клеенка для кухонного стола, а стоит аж 3999 рублей. Рядом — яркие модели из кожзама: самое то для деревенских модниц, 1799 рублей.

Слева — актуальный крой, но плохое качество. Справа — актуальный цвет, но крой устарел 3–5 лет назад Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Преобладающее большинство курток вызывает ассоциацию с мешком для мусора. Светлые оттенки смягчают восприятие.

Намек на Saint Laurent — слева, стоит 599 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











На стеллажах и бесконечных реллингах много старомодных моделей, какие обычно выбирают возрастные женщины.

Стеганные курточки и легкие ветровочки — в ассортименте Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Неожиданная находка — плюшевая демисезонная куртка, вполне себе актуальная вещь, которая отлично впишется в женский весенний гардероб.

По центру, 2999 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Выбор пальто — большой, но вещи отчаянно нуждаются в отпаривании. На вешалках представлены преимущественно двубортные модели на пуговицах, пальто-халаты, забавные модели на замке и с воротником стойкой из 2007 года. Состав не указан, поэтому количество шерсти в них осталось загадкой.

Средняя цена пальто 999 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Удобство барахолки заключается в том, что не нужно вступать в разговор с продавцом: берешь нужную вещь и идешь в примерочную. В магазине есть консультанты — приветливые женщины даже могут помочь с размером, но по большей части они заняты развешиванием одежды. Вдоль стен мы увидели баулы — масштабы несколько пугают.

Внешне магазин напоминает очередную «Галактику» в ТЦ на районе Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Собирать модные луки здесь бессмысленно и невозможно, но периодически встречаются «бриллианты», которые не без труда, но можно притянуть к трендам. Основная беда вещей в «Пекине» — качество и крой, они сшиты как попало, а стоимость некоторых позиций вызывает вопросы. Одеться на рынке с ног до головы можно в среднем за 5000 рублей, но как долго одежда будет служить вам — вопрос без ответа.



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