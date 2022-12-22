Минус 3 кг за шесть дней: как журналист НГС составила собственную диету и похудела к Новому году

В предисловии я хочу уточнить, что расстройство пищевого поведения — это опасно и никому не нужно. Пожалуйста, если вы чувствуете, что ваши отношения с едой вас напрягают, вредят вашему здоровью, как ментальному, так и физическому, то прошу обратиться к специалисту. Навязывание неадекватных стандартов тела для девушек и парней ненормально, и все мы прекрасны.

Составление диеты

Перед Новым годом у меня возникла мысль посидеть немного на диете. Для профилактики и проверки силы воли. В первую очередь я решила изучить свой рацион на день — это и подтолкнуло меня к его изменению хотя бы на короткий срок. Я скачала приложение по подсчету калорий. Рекламировать то, каким я пользовалась, не буду. В маркетах они все примерно одинаковые, и их огромное множество. Подсчитав и последив за своим ежедневным питанием, я увидела, что в день потребляю около двух тысяч калорий. Причем в моем рационе оказалось невероятно мало клетчатки и углеводов и очень много жиров. Стоит отметить, что я часто ем фастфуд, завтракаю обычно бутербродами с колбасой и так далее. При этом приложение мне сообщило, что моя норма должна быть 1300 калорий, а для похудения мне нужно потреблять 1100 калорий.