Минус 3 кг за шесть дней: как журналист НГС составила собственную диету и похудела к Новому году

Важные даты, праздники и мероприятия могут стать хорошей мотивацией для работы над собой и исполнения каких-то целей. Для журналистки НГС Елизаветы Шаталовой такой задачей стало сбросить три килограмма перед корпоративом. Для достижения заветных цифр на весах девушка составила себе диету, которую позже раскритиковала диетолог. О том, получилось ли добиться желаемого и из чего состояла диета — в материале. Далее текст написан от первого лица.
В предисловии я хочу уточнить, что расстройство пищевого поведения — это опасно и никому не нужно. Пожалуйста, если вы чувствуете, что ваши отношения с едой вас напрягают, вредят вашему здоровью, как ментальному, так и физическому, то прошу обратиться к специалисту. Навязывание неадекватных стандартов тела для девушек и парней ненормально, и все мы прекрасны.
Составление диеты
Перед Новым годом у меня возникла мысль посидеть немного на диете. Для профилактики и проверки силы воли. В первую очередь я решила изучить свой рацион на день — это и подтолкнуло меня к его изменению хотя бы на короткий срок. Я скачала приложение по подсчету калорий. Рекламировать то, каким я пользовалась, не буду. В маркетах они все примерно одинаковые, и их огромное множество. Подсчитав и последив за своим ежедневным питанием, я увидела, что в день потребляю около двух тысяч калорий. Причем в моем рационе оказалось невероятно мало клетчатки и углеводов и очень много жиров. Стоит отметить, что я часто ем фастфуд, завтракаю обычно бутербродами с колбасой и так далее. При этом приложение мне сообщило, что моя норма должна быть 1300 калорий, а для похудения мне нужно потреблять 1100 калорий.
Я решила поставить эксперимент и посидеть на диете. Для этого я решила изучить, какие вообще диеты существуют. Спустя несколько часов поиска я поняла, что никакая диета мне не понравилась настолько, чтобы ей следовать. Где-то были продукты, которые я не употребляю, где-то — просто странные требования. Тогда у меня и возникла идея составить себе рацион самостоятельно.
Для этого я обратилась к тому же приложению по подсчету калорий. С помощью него я попыталась составить рацион, который был бы сбалансированным и при этом удобным мне. В итоге у меня получилась диета, которую вы можете видеть на картинках. Я посчитала, что в день должна есть около 1000 калорий.
Я убрала из своей ежедневной жизни сладкое, хлеб, фастфуд и газировку и осталась наедине с фруктами, яйцами и зеленым чаем. Помимо этого в день я должна была выпивать по 2,3 литра воды и полностью исключила алкоголь. Количество воды также показало приложение. Перед диетой я взвесилась. На тот момент я весила 58,58 килограмм.
Как проходила диета?
Диете, которую я составила заранее, оказалось сложно следовать. И дело не столько в чувстве голода и силе воли, сколько в нехватке времени для готовки. Поэтому я решила пропускать те приемы пищи, которые не успевала готовить. Из-за этого моя диета оказалось жестче, чем предполагалась изначально. Первые три дня я прожила спокойно и было несложно. Я не успела приготовить тыкву, поэтому просто «удалила» ее из рациона. Я также была рада, что в моем рационе появилось много фруктов. В какой-то момент я даже почувствовала себя лучше, так как правильно питалась, пила много воды и появилось чувство легкости.
Сложности появились на третий день, когда я начала чувствовать голод, и мои силы потихоньку падали и исчезали. Самым тяжелым днем оказался четверг. К этому времени я пропустила уже несколько приемов пищи и была очень голодная. Работать в таком состоянии мне было тяжелее, чем если бы я что-то съела. И много мыслей в моей голове занимала еда. Вообще чувствовала упадок сил к концу недели и просто мечтала о бургере. Я стала обращать внимание на рекламу с едой и «зависать» на ней. Примерно в это же время ко мне пришло понимание неэффективности такой диеты.
Так как весов дома у меня нет, то взвешивалась я всего два раза в спортзале. К слову, заниматься спортом у меня тоже энергии не было. В первый раз я взвесилась за день до начала диеты и во второй раз — в последний день. Весы показали мне 55,96 килограмм. И хотя цель в три килограмма была достигнута не полностью, я решила остановиться на этом.
О решении провести такой эксперимент я не пожалела. Во многом мое удовлетворение от недели практически без еды восходит к тому, что моя сила воля прошла такую проверку. Также после я немного поменяла рацион и убрала из него такое большое количество бутербродов, добавив фрукты. Я открыла для себя зеленый чай, который раньше пила очень редко. Также мне понравилось чувство легкости. Но повторять этот эксперимент я не намерена. Физических изменений я особенно не заметила, а продолжение такой диеты могло повредить как моему здоровью, так и качеству жизни.
«Диктаторский стиль не работает»
Наталья Сентябова, новосибирский диетолог и нутрициолог, рассказала, что диеты, которые основаны на ограничениях, работают намного хуже.
— «Диета» с греческого — это образ жизни. И когда люди понимают, что диета — это когда что-то отнимают из вкусного, то это не совсем правильно. Диета — это про образ жизни. Диктаторский стиль не работает. Человек имеет свои привычки, наработанные годами и с детства. И говорить «уберите», как вы себе сказали — лучше не надо. Хватило вас на какое-то время и на какую-то цель. Но у вас есть сомнение, что это правильно, потому что вы себя плохо чувствовали. Ваше качество жизни ухудшилось, — объяснила диетолог.
Как объясняет Наталья Сентябова, диета — это только частично про образ жизни и питание. Это также про сон, реакцию на стресс, воду и движение.
— На примере вашей диеты можно сказать про все остальные. Это такой очень упрощенный подход. Меньше ешьте, больше двигайтесь. Так не работает. Если вы забираете у себя энергию из-за еды, то появляется плохое настроение, мало энергии, нет сил. По сути, вы так себе работник, всё на сильном напряжении. Это как обухом по организму ударить, — поделилась специалист.
Как добавила Наталья Сентябова, у организма основная задача — выжить. И если не давать энергию в виде пищи, то в ответ организм будет снижать скорость обмена веществ.
— Есть определенные жизненно важные функции, за которыми организм будет следить в первую очередь. У него нет задачи похудеть — это у вас такая цель. Если вы снизили калории, он весь минимум калорий бросит на основные функции. Тогда ему точно не до настроения. Тело потеряет вес, но потом возникнет плата, — рассказала диетолог.
Платой Наталья Сентябова называет поведение организма при возвращении к нормальному режиму. Чувство голода становится сильнее, чем было до диеты. Организм запоминает, что был какое-то время лишен еды, и начинает «запасать» полученные после калории.
Что еще почитать по теме?
Минус 20 кг без скальпеля, изнурительных тренировок и жестких диет: как это возможно, рассказал доктор.
Не ошибитесь! В каких цветах встречать Новый год — 2023, чтобы он был удачным и денежным. Онколог рассказала, есть ли на самом деле связь между употреблением сахара и ростом злокачественных опухолей.