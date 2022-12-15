Не ошибитесь! В каких цветах встречать Новый год — 2023, чтобы он был удачным и денежным

Многие женщины весь декабрь пребывают в уверенности, что они найдут что-нибудь праздничное в шкафу ближе к
Черный
Наконец-то можно смело облачиться в наряд «траурного» цвета и при этом выглядеть максимально уместно на новогоднем вечере. Такая возможность выпадает очень редко: обычно черный цвет находится в списке запрещенных в эту ночь. Однако благодаря черной шубке кролика модницы получили разрешение надеть платье или костюм в этом цвете.
Но будьте осторожнее, черный подходит не всем. По словам британского стилиста Мелиссы Лунд, это происходит из-за того, что с годами цвет волос, кожи и глаз у нас становится светлее, а черный цвет оттеняет это совершенно невыгодно.
— Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными. Вы будете выглядеть усталой и старше своего возраста, — считает эксперт.
Творческий директор и основательница ателье Ирина Мамонтова добавляет, что черный цвет в одежде будет уместен для особых мероприятий. Он подойдет также, если это предусмотрено конкретным дресс-кодом.
— Следует также помнить, что одежда черного цвета очень маркая — на ней видно каждую пылинку. И да, черный не стройнит, он конкретизирует все изъяны фигуры, — говорит эксперт.
Голубой
Можно остановить свой выбор на платье или костюме небесного цвета, ведь его любит символ наступающего года, Кролик-то Водяной. Вечерние голубые платья из шелка, бархата и синтетических материалов обязательно притянут удачу в наступающем году.
Небесно-голубой наряд добавит вам умиротворенности и спокойствия, ведь уходящий год Тигра был довольно агрессивным, и его нужно усмирить.
Синий
Цвет символизирует воду и является подходящим для года Кролика. У вас есть широкий выбор всех вариантов синего — выберете тот, который удачно оттеняет ваш тип внешности, например темно-синий, ультрамариновый, сапфировый, кобальтовый или электрик.
Недавно мы приготовили инструкцию, как определить цвета и оттенки, которые вас портят. Например, типу внешности «Весна» не подходят темные контрастные цвета с холодным подтоном — черный, яркий синий (электрик), глубокий фиолетовый, алый, пурпурный — лицо будет выглядеть болезненным.
Кстати, не забывайте о новогоднем маникюре. Все, кто делает эту процедуру в салоне красоты, знают: новогоднюю запись лучше запланировать еще в конце ноября, иначе потом не протолкнешься в очередь из желающих сделать ноготочки. Но когда попадаешь в заветное кресло, возникает ступор, что делать — блестки, красный, или, может, снежинки нарисовать? Мы собрали лучшие и оригинальные маникюры для новогодней ночи.
Коричневый
Кролик тяготеет к природным цветам и их оттенкам. Мы ведь знаем, что он живет в лесу. Поэтому если вы любите коричневый (цвет древесины), смело доставайте из гардероба шоколадный топ с пайетками. Хорошая новость в том, что красивый шоколадный оттенок одежды подходит многим девушкам: и кареглазым, и зеленоглазым, и голубоглазым. Обязательно добавьте серебристые аксессуары к наряду, потому что металлический блеск тоже нравится Кролику.
Серый
Серебристый и металлический оттенки мы начали использовать еще на утреннике в детском саду. Самый простой способ сделать костюм праздничным — нашить на платье или пиджак серебряной мишуры, и вот вы уже не просто Костя и Марина из
Интересно, что год Кролика можно также называть годом Кота или годом Зайца из-за разных трактований восточного календаря. А зайцы и коты, как известно, часто обладают серыми меховыми шубками.
Какие цвета и ткани порадуют кролика: мнение астролога
Считается, что это животное отвечает за эмоции, духовность и таинственность. В чем же встретить этот год, чтобы привлечь удачу? Какие цвета, ткани и драгоценные камни порадуют Кролика? Где лучше устроить праздник: дома в тихом кругу или в шумном ресторане с друзьями? Редакция 72.RU спросила об этом астролога и нумеролога.
Астролог Ирина Крылова считает, что год Кролика должен принести спокойствие, чуткость, доброту и терпеливость. Новогоднюю ночь стоит провести именно с таким настроением! А вот легкомыслие, упрямство и скрытность могут сыграть с вами злую шутку. А в какие цвета лучше наряжаться?
— Красный, розовый, фиолетовый и синий — цвета года Кролика и носят звание счастливых цветов! Поэтому смело покупайте наряды или аксессуары в этой цветовой гамме, украшайте елку или вносите элементы этих цветов в общую картину красок. А темно-коричневый, темно-желтый и белый отвернут фортуну от вас, — советует астролог.
— Елку хорошо наряжать с использованием вышеперечисленных цветов, но лучше отдать предпочтение красным и серебряным шарам. Хорошим атрибутом для елки являются шишки, а лучше — которые вы соберете сами, можно с детьми, так вы сможете зарядить свою семью на предпраздничное настроение, — добавляет нумеролог Ксения Ермакова.
Если вы любите полудрагоценные камни, то в 2023 году стоит обратить внимание на аметист, горный хрусталь, лазурит и тигровый глаз. Они помогут активизировать энергию Кролика.
— Те, кто хочет гармонии в отношениях или же найти партнера по жизни, могут выбрать себе украшение с аметистом. Этот камень хорошо раскрывает сферу любви, — отмечает нумеролог.
Кролик — зверь осторожный. Поэтому встречать Новый год стоит в уютной семейной обстановке. Приветствуются тематические домашние вечеринки! А вот пышное торжество лучше отложить.
Как одеться на корпоратив
Новый год уже совсем рядом. До праздника нужно много всего успеть и, конечно, не забыть выбрать наряд на корпоратив. Советами о том, как стать королевой вечера и не опозориться перед коллегами, поделилась стилист Анна Макарова специально для E1.RU.
Начнем с того, что корпоратив — это хоть и праздник, но всё же в рабочей среде, поэтому слишком откровенные и вызывающие наряды будут неуместны. Чтобы образ оставался в рамках делового стиля, но при этом выглядел праздничным, эксперт рекомендует обратить внимание на брючные костюмы. Но не классические, а с добавлением ярких акцентов — стразов или перьев.
— Перья, кстати, сейчас микротренд. Они добавляются не только в праздничные, но и повседневные образы: джинсы, футболки, брюки. Советую обратить внимание на цвет нарядов. В повседневной жизни мы часто избегаем яркости в одежде, но на корпоратив такой возможностью выделиться точно не стоит пренебрегать, — говорит эксперт. Самым новогодним цветом всё так же остается красный. Это символ смелости, внимания, страсти. С ним остаться незамеченной будет трудно.
Помимо красного, актуальным цветом сезона является насыщенно-синий. Он помогает подчеркнуть уверенность в себе и успокаивает.
Но, останавливаясь на ярком цвете, будьте осторожны с подбором аксессуаров. Не стоит перегружать образ разными акцентами. Цвет комплекта — это и есть основной акцент, к нему в дополнение лучше выбирать не более двух украшений. Это могут быть серьги, яркий клатч или подвеска.
Еще один способ выделиться — выбор особых тканей. Бархат, тафта, жаккард привлекают к себе внимание и создают настроение праздника. Они с незапамятных времен использовались в одеяниях королей.
Современные варианты нарядов из этих тканей, конечно, более простые, но при этом изысканные. Можно найти мини-платья из тафты или платье-бюстье из жаккарда. К ним тоже подойдут сдержанные аксессуары, так как сами эти платья привлекут к себе много внимания.
Вернемся к стразам. Какой же Новый год без стразов! Они остаются с нами уже несколько сезонов подряд и до сих пор на пике популярности. Со стразами можно найти не только классическое платье, но и платье-комбинацию, платье-бюстье или брючный костюм. Такой образ можно будет использовать и в повседневной жизни, добавив к нему в пару кроссовки, футболку или рубашку.
Также почитайте, в каких украшениях лучше встречать год Кролика, и изучите наш обзор детских праздничных костюмов.
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