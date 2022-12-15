Не ошибитесь! В каких цветах встречать Новый год — 2023, чтобы он был удачным и денежным

— Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными. Вы будете выглядеть усталой и старше своего возраста, — считает эксперт.



Творческий директор и основательница ателье Ирина Мамонтова добавляет, что черный цвет в одежде будет уместен для особых мероприятий. Он подойдет также, если это предусмотрено конкретным дресс-кодом.



— Следует также помнить, что одежда черного цвета очень маркая — на ней видно каждую пылинку. И да, черный не стройнит, он конкретизирует все изъяны фигуры, — говорит эксперт.

