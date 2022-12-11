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Больше перьев и стразов! Стилист рассказала, в чём пойти на новогодний корпоратив и не опозориться

Публикуем фотографии идеальных нарядов для вечеринки с коллегами

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Выделиться на празднике можно с помощью ярких цветов, стразов и перьев

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Новый год уже совсем рядом. До праздника нужно много всего успеть и, конечно, не забыть выбрать наряд на корпоратив. Советами о том, как стать королевой вечера и не опозориться перед коллегами, поделилась стилист Анна Макарова. Специально для E1.RU она прошлась по магазинам одежды, выбрала самые актуальные женские образы и рассказала о них.

Начнем с того, что корпоратив — это хоть и праздник, но всё же в рабочей среде, поэтому слишком откровенные и вызывающие наряды будут неуместны. Чтобы образ оставался в рамках делового стиля, но при этом выглядел праздничным, рекомендую обратить внимание на брючные костюмы. Но не классические, а с добавлением ярких акцентов — стразов или перьев.

Перья, кстати, сейчас микротренд. Они добавляются не только в праздничные, но и повседневные образы: джинсы, футболки, брюки.

Брючный костюм — идеальный вариант для корпоратива

Брючный костюм — идеальный вариант для корпоратива

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Советую обратить внимание на цвет нарядов. В повседневной жизни мы часто избегаем яркости в одежде, но на корпоратив такой возможностью выделиться точно не стоит пренебрегать.

Самым новогодним цветом всё так же остается красный. Это символ смелости, внимания, страсти. С ним остаться незамеченной будет трудно.

Помимо красного, актуальным цветом сезона является насыщенно-синий. Он помогает подчеркнуть уверенность в себе и успокаивает.

Синий и красный — актуальные цвета сезона

Синий и красный — актуальные цвета сезона

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Но, останавливаясь на ярком цвете, будьте осторожны с подбором аксессуаров. Не стоит перегружать образ разными акцентами. Цвет комплекта — это и есть основной акцент, к нему в дополнение лучше выбирать не более двух украшений. Это могут быть серьги, яркий клатч или подвеска.

Еще один способ выделиться — выбор особых тканей. Бархат, тафта, жаккард привлекают к себе внимание и создают настроение праздника. Они с незапамятных времен использовались в одеяниях королей.

Современные варианты нарядов из этих тканей — конечно, более простые, но при этом изысканные. Можно найти мини-платья из тафты или платье-бюстье из жаккарда. К ним тоже подойдут сдержанные аксессуары, так как сами эти платья привлекут к себе много внимания.

Тот случай, когда акцент сделан не на цвете, а на материале

Тот случай, когда акцент сделан не на цвете, а на материале

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Вернемся к стразам. Какой же Новый год без стразов! Они остаются с нами уже несколько сезонов подряд и до сих пор на пике популярности. Со стразами можно найти не только классическое платье, но и платье-комбинацию, платье-бюстье или брючный костюм. Такой образ можно будет использовать и в повседневной жизни, добавив к ним в пару кроссовки, футболку или рубашку.

Стразы по-прежнему в моде

Стразы по-прежнему в моде

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Итак, вариантов нарядов на корпоратив есть огромное множество. Чтобы образ был завершенным, не забывайте про аксессуары, прическу и макияж. В подготовке к празднику нет мелочей.

Не менее важен во внешнем виде и маникюр. Посмотрите самые новогодние варианты дизайна. Также почитайте, в каких украшениях лучше встречать год Кролика, и изучите наш обзор детских праздничных костюмов.

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