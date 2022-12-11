Больше перьев и стразов! Стилист рассказала, в чём пойти на новогодний корпоратив и не опозориться

Советую обратить внимание на цвет нарядов. В повседневной жизни мы часто избегаем яркости в одежде, но на корпоратив такой возможностью выделиться точно не стоит пренебрегать.



Самым новогодним цветом всё так же остается красный. Это символ смелости, внимания, страсти. С ним остаться незамеченной будет трудно.

Помимо красного, актуальным цветом сезона является насыщенно-синий. Он помогает подчеркнуть уверенность в себе и успокаивает.