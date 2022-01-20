Урвала, так урвала: 23 лучших варианта вещей с январской распродажи, которые можно купить уже сейчас

После новогодних праздников начинается мощная волна распродаж. Все сейлы и привлекательные бонусы, которые манили нас за покупками в декабре, — ничто по сравнению с той мощью, которой нас накрывает январская распродажа. Вещи из прошлых коллекций продают почти за бесценок — от размера скидки округляются глаза. Правда есть один существенный нюанс — размеры: самые ходовые разбирают быстро, поэтому, если вы твердо намерены освежить свой гардероб, советуем не считать ворон. Мы прошлись по ассортименту массмаркета и выделили несколько позиций, которые можно смело купить уже сейчас и не бояться, что они потеряют свою актуальность в следующих сезонах.
Круглый вырез
Заявляем с уверенностью, такая покупка пригодится вам в самое ближайшее время. Круглый вырез входит в список актуальных вещей по версиям многих стилистов, к тому же об этом нам говорят и показы последних модных коллекций — модели-представители разных брендов демонстрировали на подиуме круглые вырезы во всевозможных местах. Топы и боди с круглым вырезом можно носить под пиджак, кардиган или рубашку на работу, главное — грамотно подобрать оттенок, пусть вещи будут однородны друг другу по цвету.
Если на вечер у вас запланирована встреча с подружками или свидание, вещь с открытой спиной будет смотреться весьма эффектно. Наденьте платье с высокими сапогами, к топу можно подобрать джинсы с высокой посадкой, модель прямого кроя (идет практически всем) или клеш от бедра (визуально удлинит ноги). Добавьте аксессуары, и ваш образ готов.
Пайетки в повседневном образе
Кто сказал, что сверкать можно только на Новый год? Если вещь запала вам в душу, почему бы ее не купить, особенно если до распродаж вы считали, что стоит она неоправданно дорого? Одежду с пайетками можно смело внедрить в повседневный гардероб, уравновесив базовыми элементами.
Впереди много праздников, поэтому покупка платья будет весьма кстати, да и лето не за горами — яркая вещь пригодится любительницам вечеринок. Уже приевшиеся джинсы, кроп-топы и пиджаки мы и так носим круглый год, поэтому голосуем за платье. Кстати, маленькие бисерные сумочки скоро станут хитом — если блестеть, то блестеть по полной.
Корсетный топ
Покупку такого топа тоже можно назвать заделом на будущее, ведь стилисты обещают нам то, что любая модель одежды с корсетом будет популярной. Предлагаем начать с простого — топ и стоит дешевле, и будет носиться чаще, чем платье. Платье с корсетом — это смелая покупка, и скорее всего не многоразовая.
Топ может быть из любого материала: сатин, атлас, вельвет или трикотаж. Комбинировать топ стилисты советуют с брюками или джинсами с высокой посадкой.
Однако спешим поделиться, что ближе к лету ожидается возвращение моды
Худи и толстовки
То, без чего невозможно представить современный гардероб: сегодня мы носим худи с джинсами, юбками, платьями, можем неделю не снимать любимую вещь, не желая расставаться с комфортом. В sale-позициях сейчас много вариантов худи за полцены, как говорится, налетай, пока не съели.
Актуальна тенденция к подобию школьной формы — носим свитшоты и худи с юбками в клетку, в складку и в сочетании с белой рубашкой или накинув на плечи.
По-прежнему актуальны модели оверсайз, с принтами — выбирайте под настроение. Что касается оттенка, институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2022 года, им стал сиреневый (берем на заметку).
Юбки мини и макси
Долгое время самой ходовой длиной считалась миди, логично, что она нам успела надоесть. Пока погода не позволяет нам носить мини, переодеваемся в макси. Примерьте вариант в стиле колор-блок (когда лоскуты ткани разного оттенка) или расцветку с принтом. Носите юбки макси с сапогами или ботильонами на широком каблуке.
Что касается мини, актуальные практически все модели, за исключением трикотажных в обтяжку на молнии впереди (такая юбка добавит вам лишний объем на бедрах). Вариант для смелых — мини-юбка в складку. Принт «клетка» не сбавляет оборотов, примерьте вариант на запах. Носим юбку мини с плотными матовыми колготками (черные, коричневые, серые).
Анорак
Непривычная многим за счет кроя куртка также станет выгодным приобретением. Ближе к весне цена снова подскочит на несколько тысяч рублей вверх, поэтому приобретаем полезную водоотталкивающую вещь уже сейчас. Уверяем, что анорак неоднократно спасет вас в дождливую погоду и пригодится для поездок в горы.
Обувь
Глобальных изменений в тенденциях на обувь не ожидается несколько сезонов, поэтому советуем приобретать желаемые модели, пока цена на них невысокая. К весне всё так же остаются в тренде ботинки на грубой подошве, бежевый и белый цвет, сапоги с широким голенищем и прорезиненные модели, квадратный мыс. Во время январской распродажи есть шанс приобрести обувь на несколько сезонов вперед за полцены.
Несколько советов
Будьте бдительны: продавцы надеются, что вы еще не отошли от праздников и на радостях скупите у них ненужный хлам с оборкой.
Каждый сезон к списку антипокупок на распродаже относятся вещи, которые были супермодными в прошлом сезоне. Велика вероятность, что в следующем году они уже будут неактуальны. Но если очень хочется какую-то конкретную вещь и мысли о ней не отпускают — к черту правила. Самое время взять то, о чем болело сердечко, по привлекательной цене.
Стилисты советуют в первую очередь обратить внимание на вещи, которые составляют вашу личную базу. Это то, что вы носите чаще всего в силу своего образа жизни. Если замечаете, что у вас постоянно в ходу белая рубашка, темно-синие джинсы и черные ботинки, стоит посмотреть подобные модели в разделе sale в первую очередь.
Еще один совет — хорошо бы знать, сколько вещь стоила до распродажи, чтобы не искушаться накрученной скидкой. Например, если без распродажи юбка стоила 2799, а теперь на ценнике зачеркнуто 3999, это маркетинговый ход, и хотелось бы сознательно выбирать, становиться участником этой игры или нет.
Опытные «распродажники» делают скриншоты стоимости желанных вещей из новой коллекции в интернет-магазинах задолго до январского ажиотажа. В свободное время, пока нет давки, заходят в магазин примерить, потрогать вещь вживую и ждут. Когда стартует распродажа, они просто выкупают ее в интернете вперед всех, пока есть размеры.
Чтобы в забвении не купить кофточку с игривыми бусинами и красные туфли с острым носом на чью-нибудь несостоявшуюся свадьбу, лучше выбрать интересующие вещи, марки онлайн и идти в магазин с четким списком того, что хотите посмотреть, померить. Бесцельное блуждание вокруг гор вещей будет способствовать неудачным и импульсивным покупкам. Тем более на распродаже вещи могут выглядеть менее презентабельно и висеть скученно, в магазине покажется, что ничего стоящего тут нет.
Чаще всего в массмаркете действует правило: под самую большую скидку попадают вещи, которые не совсем удачны по крою, фурнитуре, а, может, и самой идее. Именно от этих вещей мы стараемся оградить себя, если идем в магазин офлайн.
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