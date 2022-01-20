Урвала, так урвала: 23 лучших варианта вещей с январской распродажи, которые можно купить уже сейчас

Если на вечер у вас запланирована встреча с подружками или свидание, вещь с открытой спиной будет смотреться весьма эффектно. Наденьте платье с высокими сапогами, к топу можно подобрать джинсы с высокой посадкой, модель прямого кроя (идет практически всем) или клеш от бедра (визуально удлинит ноги). Добавьте аксессуары, и ваш образ готов.



Пайетки в повседневном образе

Кто сказал, что сверкать можно только на Новый год? Если вещь запала вам в душу, почему бы ее не купить, особенно если до распродаж вы считали, что стоит она неоправданно дорого? Одежду с пайетками можно смело внедрить в повседневный гардероб, уравновесив базовыми элементами.