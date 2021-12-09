Просят ягодицы и скулы побольше: пластические хирурги — о самых желанных операциях среди женщин и антитрендах пластики

Покажите нам хоть одну женщину, которая была бы довольна своими внешними данными на все 100 процентов? Задача кажется практически невыполнимой. Истинная леди найдет, к чему придраться, к форме коленок, например, а возможно, ее не устраивает пупочное кольцо... С каждым годом в сфере красоты появляются новые методики коррекции внешности — пластические хирурги рассказали, какие операции пользуются популярностью у женщин, а что медленно, но верно уходит в прошлое.



Алена Давудова — кандидат медицинских наук и пластический хирург говорит, что самой популярной операцией среди женщин остается маммопластика — протезирование молочных желез имплантатами, не уступает в популярности и мастопексия — уменьшение груди, обе операции стоят в среднем около 200 000 рублей. Также есть запрос на абдоминопластику ( 300 000 – 400 000 рублей) — коррекцию зоны живота и ринопластику (от 140 000 рублей до 200 000 рублей).