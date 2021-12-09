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Просят ягодицы и скулы побольше: пластические хирурги — о самых желанных операциях среди женщин и антитрендах пластики

На смену большому и упругому бюсту приходят естественные формы с провисанием, также в топе «лисьи глазки» и приподнятая бровь

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Выясняем вместе с экспертами, какие пластические операции на пике популярности, а какие уже считаются прошлым веком

Выясняем вместе с экспертами, какие пластические операции на пике популярности, а какие уже считаются прошлым веком

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Покажите нам хоть одну женщину, которая была бы довольна своими внешними данными на все 100 процентов? Задача кажется практически невыполнимой. Истинная леди найдет, к чему придраться, к форме коленок, например, а возможно, ее не устраивает пупочное кольцо... С каждым годом в сфере красоты появляются новые методики коррекции внешности — пластические хирурги рассказали, какие операции пользуются популярностью у женщин, а что медленно, но верно уходит в прошлое.

Алена Давудова — кандидат медицинских наук и пластический хирург говорит, что самой популярной операцией среди женщин остается маммопластика — протезирование молочных желез имплантатами, не уступает в популярности и мастопексия — уменьшение груди, обе операции стоят в среднем около 200 000 рублей. Также есть запрос на абдоминопластику (300 000400 000 рублей) — коррекцию зоны живота и ринопластику (от 140 000 рублей до 200 000 рублей).

— Мне кажется, прямо к очень новому тренду или редкому запросу можно отнести просьбу, когда женщина так и говорит: «Сделайте мне грудь чуть с провисом, как натуральную, а не напряженно надутую», и показывает картинку из интернета. Всё реже просят большую грудь. Я как женщина — пластический хирург за максимальную натуральность, даже если пациентка просит любой размер. Ценю технику, в результате которой сохранен градиент контура пигментации ареолы. Пластическая хирургия уделяет много внимания тому, чтоб доступ (рубчики) были скрыты и незаметны, отличного качества, гладкие на ощупь, — говорит Алена Давудова.

Также врач отмечает, что участилось количество глютеопластики (160 000 рублей) — коррекция формы ягодиц, а точнее, их увеличение. Набирает популярность ортогнатическая хирургия (около 450 000 рублей), то есть гармонизация профиля: правильный прикус, правильный размер верхней и нижней челюсти, чтоб получить красивую и выразительную нижнюю часть лица, шейно-подбородочный угол. Также существуют техники для того, чтобы сделать максимально естественное пупочное кольцо при абдоминопластике с транспозицией пупка (от 30 000 рублей).

— В пластической хирургии все за качественную имитацию природы, как и в материалах для интерьера, — шутит врач.

К новым трендам Алена относит запрос на повышение положения хвостовой части брови (броулифтинг — 190 000 рублей) или поднятие чуть вверх внешнего уголка глаза, так называемые лисьи глазки — от 50 000 рублей.

— Из откровенно уходящих трендов на ум приходит только косметологические процедуры — чрезмерное увеличение губ, скул, подбородков филером гиалуроновой кислоты, нити под кожу, как малоэффективная процедура, не относящаяся к пластической хирургии. На данный момент тенденция идет к минималистичным, скромным, натуральным образам. Уже никто не кичится богатством, чрезмерно активными нарядами, макияжами. Вот и в пластической хирургии так же. Из моды не выходят базовые элементы: здоровье, натуральность, скрытая интеллектуальная сексуальность. Отмечается тенденция к тому, что пациентки не скрывают сам факт пластической операции, а даже, наверное, гордятся им, активно соглашаются на фотографирование и видеосъемку. Конечно, этому способствует и эра Instagram, TikTok. Пластическому хирургу это очень приятно — результат его работы понравился пациенту и он хочет его показать, — говорит Алена Давудова.

Коррекция внешности стоит немалых денег

Коррекция внешности стоит немалых денег

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К новинкам пластический хирургии врачи относят липоскульптуру (от 40 00060 000 рублей). Суть этого метода заключается в том, что жировую клетчатку, которую достали из жировых ловушек в области живота, спины и рук, используют повторно для коррекции других областей: увеличивают молочные железы, заполняют ямочки на ягодицах, используют вместо филлеров для борьбы с морщинами на лице. Стоит отметить, что этот метод является эффективным и безопасным, а результаты такой операции — действительно долговечными. Получается, что мы моделируем новое тело, но не используем для этого синтетические препараты и чужеродные предметы, к которым организму придется адаптироваться (а это не всегда проходит гладко).

Набирает популярность процедура SMAS-лифтинга, о ней говорят блогеры и пишут в модных журналах. Однако пластический хирург Олег Новоселов отмечает, что шум вокруг процедуры — это лишь реклама, а сама техника существует уже очень давно.

Чем SMAS отличается от обычной подтяжки? При проведении этой операции не только иссекаются участки дряблой кожи, но и сшиваются мышцы, растяжение которых является главной причиной старения. В результате пациент «теряет» примерно 15 лет и затем стареет естественно, не так стремительно, как при обычной подтяжке лица.

SMAS — это прослойка соединительной ткани и мышц, расположенная в поверхностном слое кожи. Именно эта прослойка, будучи в хорошем состоянии, поддерживает каркас и четкий овал лица. Когда овал лица плывет, мы понимаем, что каркас ослабел.

— Во время операции делается небольшой надрез, через который SMAS-прослойка частично удаляется или складывается, за счет чего подтягиваются мышцы лица. Обычная круговая подтяжка дает кратковременный результат на 1–2 года. Сейчас просто кожный круговой лифтинг никто не делает, только если мышцы стоят на месте и кожа лица сухая, — говорит врач.

К показаниям для процедуры SMAS-лифтинга эксперт относит носогубные морщины, провисание нижней и средней части лица и шеи, провисание уголков рта. Процедура не рекомендуется женщинам младше 35 лет, за исключением индивидуальных случаев. Стоимость SMAS-лифтинга — от 250 000 до 400 000 рублей.

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