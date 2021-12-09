Просят ягодицы и скулы побольше: пластические хирурги — о самых желанных операциях среди женщин и антитрендах пластики

Покажите нам хоть одну женщину, которая была бы довольна своими внешними данными на все 100 процентов? Задача кажется практически невыполнимой. Истинная леди найдет, к чему придраться, к форме коленок, например, а возможно, ее не устраивает пупочное кольцо... С каждым годом в сфере красоты появляются новые методики коррекции внешности — пластические хирурги рассказали, какие операции пользуются популярностью у женщин, а что медленно, но верно уходит в прошлое.
Алена Давудова — кандидат медицинских наук и пластический хирург говорит, что самой популярной операцией среди женщин остается маммопластика — протезирование молочных желез имплантатами, не уступает в популярности и мастопексия — уменьшение груди, обе операции стоят в среднем около
— Мне кажется, прямо к очень новому тренду или редкому запросу можно отнести просьбу, когда женщина так и говорит: «Сделайте мне грудь чуть с провисом, как натуральную, а не напряженно надутую», и показывает картинку из интернета. Всё реже просят большую грудь. Я как женщина — пластический хирург за максимальную натуральность, даже если пациентка просит любой размер. Ценю технику, в результате которой сохранен градиент контура пигментации ареолы. Пластическая хирургия уделяет много внимания тому, чтоб доступ (рубчики) были скрыты и незаметны, отличного качества, гладкие на ощупь, — говорит Алена Давудова.
Также врач отмечает, что участилось количество глютеопластики (
— В пластической хирургии все за качественную имитацию природы, как и в материалах для интерьера, — шутит врач.
К новым трендам Алена относит запрос на повышение положения хвостовой части брови (броулифтинг —
— Из откровенно уходящих трендов на ум приходит только косметологические процедуры — чрезмерное увеличение губ, скул, подбородков филером гиалуроновой кислоты, нити под кожу, как малоэффективная процедура, не относящаяся к пластической хирургии. На данный момент тенденция идет к минималистичным, скромным, натуральным образам. Уже никто не кичится богатством, чрезмерно активными нарядами, макияжами. Вот и в пластической хирургии так же. Из моды не выходят базовые элементы: здоровье, натуральность, скрытая интеллектуальная сексуальность. Отмечается тенденция к тому, что пациентки не скрывают сам факт пластической операции, а даже, наверное, гордятся им, активно соглашаются на фотографирование и видеосъемку. Конечно, этому способствует и эра Instagram, TikTok. Пластическому хирургу это очень приятно — результат его работы понравился пациенту и он хочет его показать, — говорит Алена Давудова.
К новинкам пластический хирургии врачи относят липоскульптуру (от
Набирает популярность процедура SMAS-лифтинга, о ней говорят блогеры и пишут в модных журналах. Однако пластический хирург Олег Новоселов отмечает, что шум вокруг процедуры — это лишь реклама, а сама техника существует уже очень давно.
Чем SMAS отличается от обычной подтяжки? При проведении этой операции не только иссекаются участки дряблой кожи, но и сшиваются мышцы, растяжение которых является главной причиной старения. В результате пациент «теряет» примерно 15 лет и затем стареет естественно, не так стремительно, как при обычной подтяжке лица.
SMAS — это прослойка соединительной ткани и мышц, расположенная в поверхностном слое кожи. Именно эта прослойка, будучи в хорошем состоянии, поддерживает каркас и четкий овал лица. Когда овал лица плывет, мы понимаем, что каркас ослабел.
— Во время операции делается небольшой надрез, через который SMAS-прослойка частично удаляется или складывается, за счет чего подтягиваются мышцы лица. Обычная круговая подтяжка дает кратковременный результат на 1–2 года. Сейчас просто кожный круговой лифтинг никто не делает, только если мышцы стоят на месте и кожа лица сухая, — говорит врач.
К показаниям для процедуры SMAS-лифтинга эксперт относит носогубные морщины, провисание нижней и средней части лица и шеи, провисание уголков рта. Процедура не рекомендуется женщинам младше 35 лет, за исключением индивидуальных случаев. Стоимость SMAS-лифтинга — от
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