Оставляем куртки и готовимся к дождю: в Новосибирске спрогнозировали похолодание в апреле

В Новосибирске наступила настоящая весна. Уже совсем скоро распустятся первые цветы, а на деревьях появится молодая листва. Но погода в Сибири так непредсказуема, что перед этим еще могут ударить слабые морозы, они ожидаются во второй половине апреля. Об этом предупреждают специальные сервисы.

