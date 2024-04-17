Оставляем куртки и готовимся к дождю: в Новосибирске спрогнозировали похолодание в апреле

В Новосибирске наступила настоящая весна. Уже совсем скоро распустятся первые цветы, а на деревьях появится молодая листва. Но погода в Сибири так непредсказуема, что перед этим еще могут ударить слабые морозы, они ожидаются во второй половине апреля. Об этом предупреждают специальные сервисы.
Согласно прогнозу «Яндекс.Погоды», в конце месяца в Новосибирске самым теплым днем станет 24 апреля, когда воздух прогреется до +15 градусов. Ниже всего, до +9 градусов, температура опустится 18 и 28 апреля. Ночные температуры составят от +3 до +10 градусов. Сервис прогнозирует дождливую погоду.
Сайт «У зонта» предупреждает о том, что в последнюю неделю апреля по ночам температура может опускаться до -2 градусов. Самый теплый день с температурой до +17 градусов прогнозируют на 27 апреля.
По прогнозу World Weather, 28 апреля в Новосибирске температура днем может подняться до +18 градусов. Самыйм холодный день в конце месяца, согласно прогнозу, выпадает на 24 апреля, когда в городе ожидается -2 градуса. После этого температура будет постепенно увеличиваться.
На этой неделе НГС изучил прогноз на начало мая, в том числе на праздничные выходные. В последний весенний месяц в Новосибирске ожидается жара до +28 градусов.