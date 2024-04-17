НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

5 м/c,

южн.

 754мм 45%
Подробнее
5 Пробки
USD 94,07
EUR 99,93
Реклама

СРОЧНО

Михайловскую набережную готовят к лету

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Подборка дешевых дач
Как выбирали мэра
Кто нажился на светофорах
Новый поворот в деле Линейной
Село отрезало от мира
Медицинская ОПГ
Кто воровал на стройке ЛДС
НГС в Telegram
Весна Оставляем куртки и готовимся к дождю: в Новосибирске спрогнозировали похолодание в апреле

Оставляем куртки и готовимся к дождю: в Новосибирске спрогнозировали похолодание в апреле

Изучаем прогнозы сервисов

963
1 комментарий
Пока верхнюю одежду рано убирать в шкафы

В Новосибирске наступила настоящая весна. Уже совсем скоро распустятся первые цветы, а на деревьях появится молодая листва. Но погода в Сибири так непредсказуема, что перед этим еще могут ударить слабые морозы, они ожидаются во второй половине апреля. Об этом предупреждают специальные сервисы.

Согласно прогнозу «Яндекс.Погоды», в конце месяца в Новосибирске самым теплым днем станет 24 апреля, когда воздух прогреется до +15 градусов. Ниже всего, до +9 градусов, температура опустится 18 и 28 апреля. Ночные температуры составят от +3 до +10 градусов. Сервис прогнозирует дождливую погоду.

Прогноз составили по данным статистики за 10 лет

Сайт «У зонта» предупреждает о том, что в последнюю неделю апреля по ночам температура может опускаться до -2 градусов. Самый теплый день с температурой до +17 градусов прогнозируют на 27 апреля.

Ожидается, что в конце месяца будет облачно

По прогнозу World Weather, 28 апреля в Новосибирске температура днем может подняться до +18 градусов. Самыйм холодный день в конце месяца, согласно прогнозу, выпадает на 24 апреля, когда в городе ожидается -2 градуса. После этого температура будет постепенно увеличиваться.

Сайт не прогнозирует осадки во второй половине апрпеля

На этой неделе НГС изучил прогноз на начало мая, в том числе на праздничные выходные. В последний весенний месяц в Новосибирске ожидается жара до +28 градусов.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Погода Апрель Весна Погода в Новосибирске
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Александра,  30

Andrey,  35

Вадим,  54

Николай,  29

Татьяна,  47

Виктория,  47

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление