Новогодняя елка, камни на поддонах и тропинки под водой: что сейчас происходит в парке «Арена» — 10 промозглых фото

У новосибирцев еще есть возможность поводить хороводы вокруг елки. Но надо надеть резиновые сапоги

В Новосибирске из-за теплой погоды в парке «Арена» образовались огромные озера с талой водой. И на этом весеннем фоне до сих пор стоит новогодняя елка.

Ее не разбирали из-за льда, оставшегося от катка — ждали, пока он полностью растает. Об этом НГС сообщила вице-мэр города Анна Терешкова. У новосибирцев еще есть неделя, чтобы поводить хороводы, но для этого придется раздобыть резиновые сапоги.