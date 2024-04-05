Весна Новогодняя елка, камни на поддонах и тропинки под водой: что сейчас происходит в парке «Арена» — 10 промозглых фото
Новогодняя елка, камни на поддонах и тропинки под водой: что сейчас происходит в парке «Арена» — 10 промозглых фото
Часть тротуаров оказались недоступны для гуляющих
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В Новосибирске из-за теплой погоды в парке «Арена» образовались огромные озера с талой водой. И на этом весеннем фоне до сих пор стоит новогодняя елка.
Ее не разбирали из-за льда, оставшегося от катка — ждали, пока он полностью растает. Об этом НГС сообщила вице-мэр города Анна Терешкова. У новосибирцев еще есть неделя, чтобы поводить хороводы, но для этого придется раздобыть резиновые сапоги.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по парку. Часть тротуаров затопило, поэтому пришлось искать обходные пути. Смотрим, как весна внесла свои коррективы в планировку парка «Арена».
У вас затопило дорогу, участок, двор? Не можете пройти по тротуару? Присылайте свои фото и видео в редакцию!