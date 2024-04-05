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Весна Новогодняя елка, камни на поддонах и тропинки под водой: что сейчас происходит в парке «Арена» — 10 промозглых фото

Новогодняя елка, камни на поддонах и тропинки под водой: что сейчас происходит в парке «Арена» — 10 промозглых фото

Часть тротуаров оказались недоступны для гуляющих

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У новосибирцев еще есть возможность поводить хороводы вокруг елки. Но надо надеть резиновые сапоги

В Новосибирске из-за теплой погоды в парке «Арена» образовались огромные озера с талой водой. И на этом весеннем фоне до сих пор стоит новогодняя елка.

Ее не разбирали из-за льда, оставшегося от катка — ждали, пока он полностью растает. Об этом НГС сообщила вице-мэр города Анна Терешкова. У новосибирцев еще есть неделя, чтобы поводить хороводы, но для этого придется раздобыть резиновые сапоги.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по парку. Часть тротуаров затопило, поэтому пришлось искать обходные пути. Смотрим, как весна внесла свои коррективы в планировку парка «Арена».

Пройти по части дорожек сейчас не получится
Причина проста — огромные озера талой воды
В парке до сих пор стоит елка. Смотрится, конечно, странно
Очень контрастный пейзаж получается
Часть украшений в парке поставили на поддоны. Видимо, защищают от воды
Елку не могли убрать из-за льда. На этой неделе начнут демонтировать
Березкам не привыкать к паводку в Сибири, так что деревья справятся
Травку точно увидим еще не скоро под такими лужами
Выдержат ли тротуары такой паводок? Вот в чём вопрос
В этом году ранняя и теплая весна, поэтому и таяние началось очень рано
У вас затопило дорогу, участок, двор? Не можете пройти по тротуару? Присылайте свои фото и видео в редакцию!
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Мы ведем онлайн-трансляцию, как паводковыми водами топит город и область. Часть дорог уже перекрыли или ввели реверсивное движение.

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