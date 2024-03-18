Ночью до -20 градусов: холод надвигается на Новосибирскую область — прогноз синоптиков

Теплая погода в Новосибирске очень скоро закончится: в регион идет холод с Урала. Об этом предупредили синоптики.
— Послезавтра будет постепенно понижаться температура. Мы сейчас на относительно повышенном атмосферном давлении, больше антициклональное поле. И завтра во второй половине дня через северо-запад в регион будет приближаться ложбина с фронтальным разделом. Она принесет снег. Холодная воздушная масса идет с северного и среднего Урала, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В Новосибирске 19 марта будет без осадков. Ночью
Послезавтра, 20 марта, в городе в ночные часы
В четверг, 21 марта, в Новосибирске будет небольшой снег. Ночью
Похолодание продлится недолго, около трех дней. Затем, согласно прогнозу, в регион вернется тепло.
Популярные метеосервисы опубликовали предварительные прогнозы погоды на апрель в Новосибирске. По их информации, в городе не ожидается резких перепадов температур.