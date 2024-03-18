Ночью до -20 градусов: холод надвигается на Новосибирскую область — прогноз синоптиков

Теплая погода в Новосибирске очень скоро закончится: в регион идет холод с Урала. Об этом предупредили синоптики.



— Послезавтра будет постепенно понижаться температура. Мы сейчас на относительно повышенном атмосферном давлении, больше антициклональное поле. И завтра во второй половине дня через северо-запад в регион будет приближаться ложбина с фронтальным разделом. Она принесет снег. Холодная воздушная масса идет с северного и среднего Урала, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.