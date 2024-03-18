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Ночью до -20 градусов: холод надвигается на Новосибирскую область — прогноз синоптиков

Зимние морозы еще вернутся

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Теплая погода в Новосибирске очень скоро закончится: в регион идет холод с Урала. Об этом предупредили синоптики.

— Послезавтра будет постепенно понижаться температура. Мы сейчас на относительно повышенном атмосферном давлении, больше антициклональное поле. И завтра во второй половине дня через северо-запад в регион будет приближаться ложбина с фронтальным разделом. Она принесет снег. Холодная воздушная масса идет с северного и среднего Урала, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В Новосибирске 19 марта будет без осадков. Ночью -7... -9 градусов, днем +2... +4 градусов. Ветер юго-западный в темное время суток 1–6 м/с, в светлое 3–8 м/с. По области в ночные часы -7... -12 градусов, в дневные до +5 градусов.

Послезавтра, 20 марта, в городе в ночные часы -4... -6 градусов, в дневные часы -1... -3 градусов. Западный ветер ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с. В регионе ожидается снег, ночью -9... -14 градусов, днем 0... -5 градусов.

В четверг, 21 марта, в Новосибирске будет небольшой снег. Ночью -10... -12 градусов, днем -5... -7 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с. В Новосибирской области в ночные часы -15... -20 градусов, в дневные -4... -9 градусов.

Похолодание продлится недолго, около трех дней. Затем, согласно прогнозу, в регион вернется тепло.

Популярные метеосервисы опубликовали предварительные прогнозы погоды на апрель в Новосибирске. По их информации, в городе не ожидается резких перепадов температур.

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