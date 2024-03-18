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Весна

Тепло до +23 и затяжные дожди: чего ждать от погоды в Новосибирске в апреле

Резкое повышение температуры возможно в середине месяяца

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Судя по прогнозам на апрель, весна начинает вступать в свои права

Популярные метеосервисы опубликовали предварительные прогнозы погоды на апрель в Новосибирске. По их информации, в городе не ожидается резких перепадов температур: весь месяц температура в городе будет постепенно повышаться.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», весь апрель в Новосибирске температура будет плюсовой, кроме ночей 3, 5 и 6 числа, когда она будет колебаться районе нулевой отметки. Самой теплой станут предпоследняя и последняя недели месяца: дневная температура будет от +8 до +15 градусов. Апрель «Яндекс.Погода» прогнозирует дождливым, практически без ясных дней.

Погода в апреле в Новосибирске по версии «Яндекс»

Сервис Gismeteo.ru на момент публикации подготовил прогноз только на первые две недели апреля. Почти каждый день будет дождливым, дневные температуры составят от -2 до +4 градусов, ночью — от -1 до -8 градусов.

Gismeteo.ru приводит данные только на первые две недели апреля

Сервис «Погода.Mail.ru» прогнозирует апрель в Новосибирске более теплым, особенно его вторую половину. По его данным, в городе будет существенное потепление в середине, но особенно под конец месяца: температура днём ожидается до +23 градусов.

«Погода.Mail.ru» выдал самый позитивный прогноз на апрель

Ранее мы рассказали о погоде в Новосибирске на эту неделю. Ночью возможно похолодание до -16 градусов.

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