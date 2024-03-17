От +4 до -16: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — смотрим прогноз

В ближайшие несколько дней воздух прогреется до +4 градусов, но к выходным в городе ожидается похолодание

В Новосибирске на следующей неделе ожидается перепад температур. По информации синоптиков, в ближайшие несколько дней воздух прогреется до +4 градусов, к выходным столбик термометра ночью может опуститься до -16 градусов. НГС изучил прогнозы сервисов погоды и узнал, чего стоит ждать новосибирцам.

Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», самые теплые дни недели ожидаются 18 и 19 марта, воздух прогреется до +3…+4 градусов. В среду, 20 марта, в городе ожидается незначительное похолодание до 0 градусов, 21 марта — 5 градусов ниже нуля.

В пятницу, 22 марта, температура воздуха днем опустится до -6 градусов, 23 марта в Новосибирске прогнозируется потепление до -2 градусов, 24 марта — 2 градуса выше нуля.

Минимальная температура воздуха, по данным синоптиков, установится ночью 22 марта. Столбик термометра будет держаться на отметке -12 градусов. С 21 по 24 марта в городе будет идти небольшой снег.

На сайте Gismeteo сказано, что 18 и 19 марта температура воздуха днем в Новосибирске составит +3 градуса, 20 марта столбик термометра опустится до 0 градусов, 21 марта — 6 градусов ниже нуля. Самый холодный день недели ожидается 22 марта, синоптики сообщают о похолодании до -8 градусов. 23 марта воздух прогреется до -6 градусов, 24 марта — 0 градусов.

Сервис Gismeteo сообщает о похолодании до -16 градусов в субботу, 23 марта

В ночное время 18–20 марта столбик термометра будет держаться на отметке -4…-5 градусов. 21 марта ночью прогнозируется похолодание до -11 градусов, 22 марта — 13 градусов ниже нуля, 23 марта — 16 градусов мороза.

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» указано, что ночью 18 марта в Новосибирской области температура воздуха составит -1…-6 градусов, местами морозы до -11 градусов. Днем воздух прогреется до -3…+2, местами до +7 градусов.

В регионе ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с.

В ночь с 18 на 19 марта столбик термометра опустится до -4…-9, местами до -14 градусов, дневная температура воздуха составит 0…+5 градуса. В Новосибирской области будет преимущественно без осадков, днем по западу прогнозируются местами небольшой мокрый снег с дождем. Направление ветра не изменится, его скорость составит ночью 2–7, днем 4–9 метров в секунду, возможны порывы до 14 м/с.

В пятницу, 15 марта, в Новосибирской области объявили об ухудшении погодных условий. В мэрии заявляли, что в субботу и ночь на воскресенье возможны падения рекламных щитов, веток, обрывы линий электропередач, нарушения работы транспорта

