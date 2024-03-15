Мокрый снег и ветер до 23 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, возможны метель и порывы ветра до 23 м/с.
— По данным синоптиков, днем 16 марта и ночью 17 марта ожидается мокрый снег, местами гололедица, метели, снежные заносы, — отметили в министерстве.
В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили о том, что в субботу и ночь на воскресенье возможны падения рекламных щитов, веток, обрывы линий электропередач, нарушения работы транспорта. Гражданам советуют обходить слабозакрепленные конструкции и быть внимательными на дорогах.
В пресс-службе «Сибуправтодора» также предупредили об ухудшении погодных условий.
— Организации, облуживающие федеральные автодороги, в усиленном режиме будут выполнять работы по очистке и противогололедной обработке. Просим водителей в нестабильных погодных условиях соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, не препятствовать работе дорожной техники, — говорится на сайте учреждения.
Ранее на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. В регионе ожидаетя потепление до +5 градусов.