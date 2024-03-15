«Я иду по лужам, мне никто не нужен»: в Новосибирской области потеплеет до +5 градусов

Скоро снег начнет активно таять Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирскую область придет потепление, которое будет сопровождаться метелями. Прогноз на ближайшие 3 дня опубликовали на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра. Рассказываем, чего еще ждать от погоды.



В ночь на 16 марта в Новосибирске ожидается температура -9…-11 градусов. Днем потеплеет до -2…-4 градусов. Возможен небольшой снег, в том числе мокрый, местами с метелью. Ветер прогнозируют юго-западный с порывами до 20 м/с.



Ночью 17 марта также вероятны -2…-4 градуса, а днем обещают до +1 градуса — сохранится снег с метелями. Днем 18 марта пройдет преимущественно без осадков, температура повысится до +1…+3 градусов. Ночью ожидается -2…-4 градуса.



В ночь на предстоящую субботу градусник в Новосибирской области покажет -8…-13 градусов, а днем -4…+1 градус, местами ветер усилится до 23 м/с. В воскресенье 17 марта дневная температура в регионе достигнет -1…+4 градусов. В понедельник она установится на отметке в 0…+5 градусов. На выходных ожидаются снег и метели, начало недели пройдет преимущественно без осадков.

Ранее новосибирцы давали прогноз погоды на текущую декаду марта. Горожан предупредили о перепадах температуры.

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