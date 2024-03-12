Перепады от -19 до +6 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду марта

В Новосибирске вторая декада марта принесет и холод, и долгожданное тепло.
— Ожидаем колебание температуры и изменчивость погоды. Среднедекадная температура воздуха ожидается -5... -9 градусов, что около или выше нормы на 1 градус. Ночью будут колебания от -14... -19 градусов до -3... -8 градусов, днем от -4... -9 градусов до 0... -5 градусов, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В конце декады ожидается повышение дневной температуры до +1... +6 градусов.
Ранее синоптики составили уточненный прогноз погоды на весь март, где предупреждали о возможных морозах.