Морозы до -25 градусов: синоптики составили прогноз на март — когда придут дожди

В Новосибирске синоптики составили уточненный прогноз погоды на март. В середине месяца зима еще попробует взять реванш, но в итоге уступит теплу.
— Среднемесячная температура воздуха ожидается
В начале второй декады в Новосибирскую область ненадолго вернутся морозы. Ожидается, что ночью будет
В третьей декаде преобладающая температура воздуха ожидается
— Месячное количество осадков предполагается около нормы. В конце декады из-за плюсовых температур может пойти дождь, — отметила специалист.
В Новосибирске в ближайшие дни ожидается снежная погода, город накроют осадки в переходный период между зимой и весной.