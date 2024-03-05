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Морозы до -25 градусов: синоптики составили прогноз на март — когда придут дожди

Плюсовые температуры возможны в третьей декаде

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Теплая весенняя погода придет уже скоро

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В Новосибирске синоптики составили уточненный прогноз погоды на март. В середине месяца зима еще попробует взять реванш, но в итоге уступит теплу.

— Среднемесячная температура воздуха ожидается -5... -8 градусов, что около нормы, по югу области ниже нормы на 1 градус. В первой декаде ожидаются колебания температуры ночью от -5... -10 до -15... -20 градусов. Днем преобладающая температура -2... -7 градусов, в отдельные дни до +2 градусов, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В начале второй декады в Новосибирскую область ненадолго вернутся морозы. Ожидается, что ночью будет -20... -25 градусов. Днем -8... -13 градусов. В конце декады тепло вновь придет в регион. В темное время суток ожидается -3... -8 градусов, в светлое время суток -3... +2 градуса.

В третьей декаде преобладающая температура воздуха ожидается 0... -5 градусов, днем 0... +5 градусов.

— Месячное количество осадков предполагается около нормы. В конце декады из-за плюсовых температур может пойти дождь, — отметила специалист.

В Новосибирске в ближайшие дни ожидается снежная погода, город накроют осадки в переходный период между зимой и весной.

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