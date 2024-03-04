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Весна

«Постепенно переходим к весне»: снегопады накроют Новосибирск в ближайшие дни — прогноз синоптиков

Возможен ветер до 18 м/с

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Самым теплым днем станет среда, тогда температура поднимется до -1 градуса

В Новосибирске в ближайшие дни ожидается снежная погода, город накроют осадки в переходный период между зимой и весной. Правда, пока тепло синоптики не прогнозируют. Об этом НГС рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра 4 марта.

— Сохраняется погода с осадками. Сегодня у нас проходит фронтальная система, поэтому снег интенсивный, отмечается поземок, ветер усиливается. Завтра ветер ожидаем сильнее, потому что следующая область пониженного атмосферного давления, ложбина, будет смещаться с Севера Урала, — рассказала Наталья Кичанова. — Осадки прогнозируем по всей территории, но небольшие.

В Новосибирске 5 марта, во вторник, температура ночью опустится до -5... -7 градусов, днем поднимется до -2... -4 градуса. Ветер юго-западный ночью 4–9 м/с, днем станет интенсивнее, до 8–13 м/с, местами порывы дойдут до 18 м/с. Синоптики ожидают небольшой снег.

6 марта температура ночью опустится до -5... -7 градусов, днем поднимется до -1... -3 градусов. Ветер также будет юго-западным, ночью 6–11 м/с, днем 4–9 м/с. Сохраняется небольшой снег.

В четверг температура ночью опустится до -7... -9 градусов, днем поднимется до -2... -4 градусов. Ветер западный 4–9 м/с. Местами синоптики прогнозируют небольшой снег.

— Постепенно мы переходим к весне, видно по температуре. Переходим на весенние процессы, но поступательно меняется воздушная масса. Тепло в основном приходит с Юга, когда перестраиваются потоки, пока перестройки мы не видим, — объяснила Наталья Кичанова.

Недавно НГС изучил прогноз погоды на неделю. Сервисы ожидают обильные снегопады и потепление до +1 градусов.

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