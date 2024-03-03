Потепление до +1 градуса и снег: какая погода установится в Новосибирске на следующей неделе — изучаем прогнозы

В Новосибирске ожидается теплая погода. Температура воздуха днем, по данным синоптиков, не опустится ниже -6 градусов, в последний день недели столбик термометра может подняться до отметки +1 градус. НГС изучил прогнозы сервисов и выяснил, чего ждать новосибирцам от погоды в городе.
Как сообщает сервис Gismeteo, самый холодный день недели ожидается завтра, 4 марта. Температура воздуха днем составит -6 градусов, 5 марта столбик термометра поднимется до отметки -4 градуса, 6 марта — 2 градуса ниже нуля. 7 марта воздух прогреется до -3 градусов, 8 марта — в Международный женский день, ожидается незначительное похолодание до -4 градусов. В субботу, 9 марта, дневная температура воздуха составит — 3 градуса, 10 марта — 1 градус тепла.
По информации синоптиков, почти всю неделю в городе будет идти снег, 6 марта — небольшой мокрый снег. Осадки не прогнозируются лишь 8 и 10 марта. Ночная температура воздуха в Новосибирске составит от -5 до -10 градусов, самая холодная ночь ожидается 8 марта, столбик термометра будет держаться на отметке -12 градусов.
На сайте «Яндекс.Погода» сказано, что дневная температура воздуха в Новосибирске составит от -5…до -1 градуса, сервис также прогнозирует осадки в виде снега. 6 марта, по данным синоптиков, в городе начнется снегопад. В ночное время столбик термометра будет держаться в Новосибирске на отметке от -9…до -4 градусов.
Как сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 4 марта в Новосибирской области днем воздух прогреется до -1…-6 градусов, ночью ожидается похолодание до -5…-10 градусов. 5 марта температура воздуха составит 0…-5 градусов.
Накануне в Новосибирске заметили прилавки с ветками мимозы. Желтые цветы ежегодно начинают продавать весной перед Международным женским днем.