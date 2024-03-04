Как сеять астры, чтобы растения получились здоровыми — видеоинструкция от новосибирского агронома

Новосибирский агроном показала, как правильно сеять астры на рассаду и предупредила, что под эти цветы должен быть специальный грунт. Посев астр проводится с конца марта и до середины апреля.
— Астра очень прихотливая культура в рассаде. Ни в коем случае нельзя использовать перегной навозный, поскольку он несет в себе инфекцию в виде корневой гнили, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Сеют астру в обработанный грунт на глубину в 0,5 сантиметра. Как правильно это делать можно посмотреть в видео выше. Всходы появятся на 4–5 день после посева.
В марте дачникам предстоит посеять один из самых популярных овощей — томаты. Но важно правильно рассчитать срок и не сделать это слишком рано.