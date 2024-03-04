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Семь кругов сада

Как сеять астры, чтобы растения получились здоровыми — видеоинструкция от новосибирского агронома

Цветы легко уничтожаются корневыми гнилями

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Под цветы должен быть грунт без перегноя

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Новосибирский агроном показала, как правильно сеять астры на рассаду и предупредила, что под эти цветы должен быть специальный грунт. Посев астр проводится с конца марта и до середины апреля.

— Астра очень прихотливая культура в рассаде. Ни в коем случае нельзя использовать перегной навозный, поскольку он несет в себе инфекцию в виде корневой гнили, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сеют астру в обработанный грунт на глубину в 0,5 сантиметра. Как правильно это делать можно посмотреть в видео выше. Всходы появятся на 4–5 день после посева.

В марте дачникам предстоит посеять один из самых популярных овощей — томаты. Но важно правильно рассчитать срок и не сделать это слишком рано.

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