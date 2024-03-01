«Осадки к нам приходят»: на Новосибирскую область нахлынет снег с метелями — прогноз погоды на несколько дней

На выходных в Новосибирске и Новосибирской области слегка похолодает, а потом снова потеплеет. Не обойдется и без осадков, об этом НГС сообщила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра.

