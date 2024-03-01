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«Осадки к нам приходят»: на Новосибирскую область нахлынет снег с метелями — прогноз погоды на несколько дней

В ближайшие выходные ждать весеннего солнца не приходится

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Пасмурный прогноз погоды на 3 дня рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре

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На выходных в Новосибирске и Новосибирской области слегка похолодает, а потом снова потеплеет. Не обойдется и без осадков, об этом НГС сообщила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Ночью 2 марта в Новосибирске ожидается температура -6…-8 градусов, днем потеплеет до -3…-5 градусов. Возможен снег от небольшого до умеренного. Ветер будет северный, скоростью до 9 м/с.

Ночью 3 марта в городе вероятны -16…-18 градусов, а днем -6…-8 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

4 марта снова пойдет снег, порывы ветра местами усилятся до 14 м/с. Ночная температура в областной столице достигнет -8….-10 градусов, дневная -3…-5 градусов.

В НСО днем 2 марта прогнозируют -3…-8 градусов, днем 3 марта — до -5…-10 градусов. На предстоящий понедельник обещают -1…-6 градусов. На выходных и в начале следующей недели ожидается снег, который в отдельных районах будет переходить в метель.

— Осадки к нам уже приходят. Днем, конечно, с мокрым снегом за счет слабо отрицательных температур, — говорит Наталья Кичанова.

Ниже всего температура в регионе может опуститься в ночь на воскресенье — местами до -26 градусов.

Ранее НГС изучил прогнозы погоды на весну, опубликованные интернет-сервисами: прогнозируются 16 дней снега подряд.

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