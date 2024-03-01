«Осадки к нам приходят»: на Новосибирскую область нахлынет снег с метелями — прогноз погоды на несколько дней

На выходных в Новосибирске и Новосибирской области слегка похолодает, а потом снова потеплеет. Не обойдется и без осадков, об этом НГС сообщила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра.
Ночью 2 марта в Новосибирске ожидается температура -6…-8 градусов, днем потеплеет до -3…-5 градусов. Возможен снег от небольшого до умеренного. Ветер будет северный, скоростью до 9 м/с.
Ночью 3 марта в городе вероятны -16…-18 градусов, а днем -6…-8 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.
4 марта снова пойдет снег, порывы ветра местами усилятся до 14 м/с. Ночная температура в областной столице достигнет -8….-10 градусов, дневная -3…-5 градусов.
В НСО днем 2 марта прогнозируют -3…-8 градусов, днем 3 марта — до -5…-10 градусов. На предстоящий понедельник обещают -1…-6 градусов. На выходных и в начале следующей недели ожидается снег, который в отдельных районах будет переходить в метель.
— Осадки к нам уже приходят. Днем, конечно, с мокрым снегом за счет слабо отрицательных температур, — говорит Наталья Кичанова.
Ниже всего температура в регионе может опуститься в ночь на воскресенье — местами до -26 градусов.
Ранее НГС изучил прогнозы погоды на весну, опубликованные интернет-сервисами: прогнозируются 16 дней снега подряд.