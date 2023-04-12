Пытаемся согреться: в Новосибирске после небольшого потепления снова похолодает

В Новосибирск на один день, 13 апреля, придет тепло, но к выходным снова похолодает. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра составили прогноз на ближайшие три дня.
— Завтра пойдут дожди, и будет проходить теплый фронт. У нас скорости очень значительные, одно образование сменяет другое. Период ветреный. Сегодня у нас антициклон, поэтому ясно и прохладно. Завтра приходит тепло, после прохождения теплого фронта. А 14 апреля уже днем будет проходить циклон с системой холодных фронтов, поэтому ночь будет теплая, а днем — холодно, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В четверг, 13 апреля, ночью будет без осадков, температура — 0... -2 градуса, ветер юго-западный. Днем небольшой дождь, воздух прогреется до +8... +10 градусов. Ветер западный 6–11 м/с.
В пятницу, 14 апреля, ночью прогнозируют небольшой и умеренный мокрый снег, днем — снег с дождем. Ночью температура опустится до +1... +3 градусов. Днем обещают +6... +8 градусов с понижением до 0... +2 градусов. Ночью ветер будет западный силой 11 м/с, днем северный — 15 м/с.
В субботу, 15 апреля, погода начнет ухудшаться. Преимущественно будет без осадков. Ночью похолодает до -8... -10 градусов, днем температура составит -2... -4 градуса. Ветер северо-восточного направления 7–12 м/с ночью и 3–8 м/с — днем.
С наступлением весны в Новосибирске появилась пыль. К 15 апреля в городе должны переоборудовать уборочную технику на летний режим работы.