Пытаемся согреться: в Новосибирске после небольшого потепления снова похолодает

— Завтра пойдут дожди, и будет проходить теплый фронт. У нас скорости очень значительные, одно образование сменяет другое. Период ветреный. Сегодня у нас антициклон, поэтому ясно и прохладно. Завтра приходит тепло, после прохождения теплого фронта. А 14 апреля уже днем будет проходить циклон с системой холодных фронтов, поэтому ночь будет теплая, а днем — холодно, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.