К Новосибирску приближаются магнитные бури — рассказываем, когда их ждать

В апреле Новосибирск ожидают 3 магнитные бури. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, изменения в магнитосфере начнутся 20, 27 и 30 апреля.
18, 21, 26, 28 и 29 апреля в городе будет возбужденная магнитосфера, сообщает сайт лаборатории.
— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая Земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказывал ранее НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.
Специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин также рассказывал, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей:
— Что касается влияния на здоровье, действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных.
При этом заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина говорила, что головная боль и другие неприятные симптомы, которые люди списывают на магнитные бури или изменение погоды, на самом деле возникают по другим причинам.
— Исследования, в том числе по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье. Известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней (МКБ), данных о метеочувствительности и метеозависимости там нет.
Поэтому тем, кто считает себя метеочувствительным, специалисты рекомендуют обращаться к врачам, чтобы выяснить точную причину.
Кроме нестабильной магнитосферы, Новосибирск ждет и переменчивая погода — ранее мы публиковали прогноз на остаток апреля.