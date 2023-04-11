К Новосибирску приближаются магнитные бури — рассказываем, когда их ждать

Поэтому тем, кто считает себя метеочувствительным, специалисты рекомендуют обращаться к врачам, чтобы выяснить точную причину.



Кроме нестабильной магнитосферы, Новосибирск ждет и переменчивая погода — ранее мы публиковали прогноз на остаток апреля.