Каким будет остаток апреля в Новосибирске? Изучаем данные сервисов погоды

Начало апреля порадовало Новосибирск теплой погодой, но вскоре снова похолодало. Мы решили посмотреть, когда ситуация изменится, и изучили данные погодных сервисов. Рассказываем, какой будет погода до конца месяца.
«Яндекс.Погода» обещает, что следующая неделе будет прохладной: дневные температуры составят -1... +8 градусов. Ночью столбик термометра будет колебаться от -2 до +6. В городе будет пасмурно, но почти без осадков. С 19 апреля начнет теплеть: температура поднимется до +11. Оставшиеся дни месяца днем температура составит +9... +15 градусов. Самым теплым днем будет 24 апреля.
Сервис Gismeteo прогнозирует более прохладную погоду. По данным сайта, до конца месяца температура не поднимется выше +10 градусов днем и +4 ночью. Самыми теплыми днями будут 22 и 28 апреля, самыми холодными — 15 и 16 апреля. В эти выходные температура днем составит 0 градусов.
Сайт WorldWeather сообщает, что на следующей неделе дневные температуры в городе будут от -3 до +6 градусов. Самым теплым днем станет четверг, 13 апреля, самым холодным — суббота, 14 апреля. В городе будет переменная облачность, без осадков. После 20 апреля в Новосибирске немного потеплеет: днем воздух прогреется до +6... +11 градусов. Затем снова похолодает до +2. В последнюю неделю апреля дневные температуры составят +12... +13 градусов.
Сегодня руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что в Сибирь «возвращается зима». В некоторых регионах прогнозируется до -23 градусов.