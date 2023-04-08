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«Возвращение настоящей зимы»: глава Гидромета — о погоде в Сибири

В некоторых регионах прогнозируется до -23 градусов

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В выходные в Новосибирске ожидается небольшой снег

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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд охарактеризовал изменение погоды в Сибири, как возвращение зимы.

— В Сибири возвращение настоящей зимы… Например, в Абакане, Хакасия, температура в пятницу была 13–15 градусов, в субботу днем уже около ноля, максимальное значение. И так в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Красноярском крае и на Урале — в Курганской, Челябинской, Свердловской областях. Везде резкое понижение температуры, — передает слова Вильфанд РИА Новости.

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются морозы до -33, в Ханты-Мансийском автономном округе — до -20... -26. В Томской, Кемеровской областях температура опустится до -16... -19, в Алтайском крае — до -9... -11, в Иркутской области — до -20... -23. На Таймыр придут морозы до -30... -35 градусов, в Якутию — до -31... -32.

В апреле погода в Новосибирске переменчивая: на прошлой неделе в городе столбик термометра поднялся до +15, а затем опустился до минусовых температур. Ранее НГС изучил прогноз погоды на весь апрель, который составили специальные сервисы. К концу месяца ожидается потепление, но до этого возможны серьезные перепады температуры.

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