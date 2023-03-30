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Тема дняПрогноз погоды на апрель
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Перепады в 17 градусов и дожди: какой погоды ждать в Новосибирске в апреле

Изучаем прогнозы сервисов

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Скоро дожди придут на смену снегопадам

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Март практически закончился, уже в субботу начнется апрель. Несмотря на это, сегодня утром в Новосибирске резко упала температура, утром в городе -5 градусов. Но это продлится недолго. НГС изучил прогноз погодных сервисов на апрель, чтобы узнать, когда в городе наконец потеплеет. Рассказываем подробности.

Как сообщает «Яндекс.Погода», до 4 апреля в Новосибирске еще сохранятся отрицательные температуры. Самая холодная ночь месяца ожидается 1 апреля, когда температура составит -11 градусов. После этого начнется постепенное потепление, в последнюю неделю месяца днем ожидается +9... +15 градусов.

С середины апреля ожидаются дожди

С середины апреля ожидаются дожди

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Сайт World Weather прогнозирует, что перепады температуры с отрицательной на положительную сохранятся до 11 апреля. После этого столбик термометра поднимется выше 0 градусов до конца месяца.

Самый теплый день ожидается <nobr class="_">24 апреля</nobr>, когда потеплеет до <nobr class="_">+14 градусов</nobr>

Самый теплый день ожидается 24 апреля, когда потеплеет до +14 градусов

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Gismeteo тоже прогнозирует легкие морозы в начале месяца. Затем они могут вернуться 20 и 21 апреля. 12 апреля ожидается тепло до +12 градусов днем, 20-го температура может опуститься до 0 градусов, а ночью — до -5 градусов.

В конце апреля ожидается <nobr class="_">+5... +13</nobr> градусов

В конце апреля ожидается +5... +13 градусов

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В Новосибирск на три дня пришел холод с Арктики. На выходных в пригороде может похолодать до -16 градусов. Синоптики дали подробный прогноз.

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