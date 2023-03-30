Перепады в 17 градусов и дожди: какой погоды ждать в Новосибирске в апреле

Март практически закончился, уже в субботу начнется апрель. Несмотря на это, сегодня утром в Новосибирске резко упала температура, утром в городе -5 градусов. Но это продлится недолго. НГС изучил прогноз погодных сервисов на апрель, чтобы узнать, когда в городе наконец потеплеет. Рассказываем подробности.
Как сообщает «Яндекс.Погода», до
Сайт World Weather прогнозирует, что перепады температуры с отрицательной на положительную сохранятся до
Gismeteo тоже прогнозирует легкие морозы в начале месяца. Затем они могут вернуться 20 и 21 апреля.
В Новосибирск на три дня пришел холод с Арктики. На выходных в пригороде может похолодать до -16 градусов. Синоптики дали подробный прогноз.