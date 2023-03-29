«На трое суток придет холод с Арктики»: в Новосибирске ожидают похолодание до -13 градусов

В Новосибирске ближайшие три дня погода не обрадует плюсовыми температурами: ночью может опуститься до -13 градусов в городе и -16 градусов в пригороде. Похолодание пришло с Арктики и продержится несколько суток, но после 2 апреля может потеплеть.
— Ночью и утром будет проходить холодный фронт, поэтому температура понизится. Сейчас мы находимся в области относительно повышенного давления, тепло у нас пришло с южных районов Урала, с севера Казахстана и распространилось по всей области. К нам приближается холодный фронт, это связано с циклоном, который смешался по северу Урала и через Ханты-Мансийск. На ближайшие трое суток придет холод с Арктики, — сообщила сотрудник «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова.
По данным синоптиков, 30 марта, в четверг, местами ожидают небольшой снег, поэтому синоптики прогнозируют похолодание. Ночью температура опустится до
В пятницу, 31 марта, ночью местами сохранится небольшой снег, днем ожидают преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до
В субботу, 1 апреля, ожидается погода без осадков, ночью температура будет
Теплая погода навряд ли придет в город на этой неделе, повышение дневных температур синоптики ожидают после 2 апреля.
НГС изучил прогноз погоды на апрель, чтобы понять, когда наконец в город придет настоящая весна. В городе прогнозируют легкие морозы и затяжные дожди.