«На трое суток придет холод с Арктики»: в Новосибирске ожидают похолодание до -13 градусов

— Ночью и утром будет проходить холодный фронт, поэтому температура понизится. Сейчас мы находимся в области относительно повышенного давления, тепло у нас пришло с южных районов Урала, с севера Казахстана и распространилось по всей области. К нам приближается холодный фронт, это связано с циклоном, который смешался по северу Урала и через Ханты-Мансийск. На ближайшие трое суток придет холод с Арктики, — сообщила сотрудник «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова.