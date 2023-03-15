Легкие морозы и затяжные дожди: какой будет погода в апреле в Новосибирске

Половина марта уже прошла. В Новосибирске постепенно становится теплее, а место снежных сугробов занимают гололед и лужи. НГС изучил прогноз погоды на следующий месяц, чтобы понять, когда наконец в город придет настоящая весна.
Как сообщает «Яндекс.Погода», окончательно плюсовые температуры установятся в Новосибирске после 7 апреля. С 19 апреля потеплеет до +11 градусов, и до конца месяца температура днем продержится на уровне
Сайт World Weather прогнозирует дневные температуры от +3 до +12 градусов и ночные от -1 до +8 градусов. Ожидается, что с 20 апреля столбик термометра поднимется выше +10 градусов.
Сервис Gismeteo не обещает такого потепления, как другие сайты. По его прогнозу, самый теплый день в Новосибирске ожидается 16 марта, когда воздух прогреется до +10 градусов. Затем возможно похолодание, и до конца апреля температура днем будет держаться на уровне от +2 до +6 градусов.
Ранее «Яндекс» предупредил новосибирцев о затяжных дождях летом и колебаниях температуры в пределах