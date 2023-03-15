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Легкие морозы и затяжные дожди: какой будет погода в апреле в Новосибирске

Изучаем прогнозы специальных сервисов

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В конце апреля ожидается потепление до +14 градусов

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Половина марта уже прошла. В Новосибирске постепенно становится теплее, а место снежных сугробов занимают гололед и лужи. НГС изучил прогноз погоды на следующий месяц, чтобы понять, когда наконец в город придет настоящая весна.

Как сообщает «Яндекс.Погода», окончательно плюсовые температуры установятся в Новосибирске после 7 апреля. С 19 апреля потеплеет до +11 градусов, и до конца месяца температура днем продержится на уровне +9... +14 градусов. По ночам в апреле ожидается от -1 до +10 градусов.

Прогноз составили по статистике за последние 10 лет

Прогноз составили по статистике за последние 10 лет

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Сайт World Weather прогнозирует дневные температуры от +3 до +12 градусов и ночные от -1 до +8 градусов. Ожидается, что с 20 апреля столбик термометра поднимется выше +10 градусов.

Температура будет постепенно повышаться

Температура будет постепенно повышаться

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Сервис Gismeteo не обещает такого потепления, как другие сайты. По его прогнозу, самый теплый день в Новосибирске ожидается 16 марта, когда воздух прогреется до +10 градусов. Затем возможно похолодание, и до конца апреля температура днем будет держаться на уровне от +2 до +6 градусов.

По ночам ожидается от -8 градусов до +1 градуса

По ночам ожидается от -8 градусов до +1 градуса

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Ранее «Яндекс» предупредил новосибирцев о затяжных дождях летом и колебаниях температуры в пределах +17... +25 градусов. Чего еще стоит ждать, читайте по ссылке.

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