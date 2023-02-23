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Магнитные бури накроют Новосибирск в марте — когда их ждать

Это может сказаться на метеозависимых людях

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Сила колебаний будет достигать пяти баллов

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В марте Новосибирске ожидают две магнитные бури. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, изменения в магнитосфере начнутся 5 и 19 марта.

— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — ранее объяснил НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.

6 и 19 марта возможна слабая магнитная буря. 5, 7, 15, 20 и 21 марта магнитосфера будет возбужденной.

Магнитные бури не продлятся больше одного дня

Магнитные бури не продлятся больше одного дня

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Ранее сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин в беседе с журналистом НГС сообщил, что магнитные бури могут сказываться на самочувствии метеозависимых людей. Поэтому в такие периоды нужно внимательней относиться к своему здоровью.

НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на март. После снегопадов синоптики ожидают дожди.

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