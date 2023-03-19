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Зима не сдается: мартовский снегопад начался в Новосибирске — 10 снежных и мокрых фото

Ночью может похолодать до -20 градусов

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По сравнению со вчерашним днем на улице похолодало, но новосибирцы утепляться не спешат

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Март в Сибири — месяц коварный и весенним, кажется, является только в календаре. Даже если целую неделю городские улицы превращались в полноводные реки (а ночью — снова замерзали до состояния катка), никто не может гарантировать, что снегопады и метели снова не вернутся в город. Фотожурналист НГС Александр Ощепков прогулялся по центру Новосибирска и запечатлел настоящую зимнюю сказка (правда, очень мокрую).

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Снег коварно прикрыл гололед. Теперь и не поймешь, где идти безопасно, а где спрятался каток

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Уже к вечеру в городе похолодает, а часть Новосибирской области вообще <a href="https://ngs.ru/text/spring/2023/03/17/72140828/" class="_" target="_blank">окажется в «мешке холода»</a>

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Ранее НГС писал о том, что спасатели предупредили новосибирцев об опасных погодных явлениях в это воскресенье. В МЧС боятся автомобильных аварий на скользких дорогах и пожаров из-за похолодания.

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