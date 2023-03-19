Зима не сдается: мартовский снегопад начался в Новосибирске — 10 снежных и мокрых фото

Март в Сибири — месяц коварный и весенним, кажется, является только в календаре. Даже если целую неделю городские улицы превращались в полноводные реки (а ночью — снова замерзали до состояния катка), никто не может гарантировать, что снегопады и метели снова не вернутся в город. Фотожурналист НГС Александр Ощепков прогулялся по центру Новосибирска и запечатлел настоящую зимнюю сказка (правда, очень мокрую).