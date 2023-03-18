Дождь, мороз до -20 градусов и ветер до 20 м/с: новосибирцев предупредили об очень переменчивой погоде

МЧС предупредило жителей Новосибирской области об очень переменчивой погоде на завтра,
— В ближайшее воскресенье ночные температуры воздуха местами будут понижаться до -20 градусов, днем — до -10. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до
Спасатели попросили жителей быть аккуратными, следить за отопительными приборами, обращать внимание на гололед и не выходить на весенний лед.
На сервисе «Яндекс.Погода» появился прогноз погоды на лето в Новосибирске. И пока март снова принес в город похолодание, предлагаем посмотреть, каким может быть лето.