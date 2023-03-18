СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 76.60
eur 81.46
Тема дняДождь и мороз до -20 градусов
Все новости
Все новости

Дождь, мороз до -20 градусов и ветер до 20 м/с: новосибирцев предупредили об очень переменчивой погоде

В воскресенье нужно быть очень аккуратными

1 924

Спасатели попросили жителей быть аккуратными

Поделиться

МЧС предупредило жителей Новосибирской области об очень переменчивой погоде на завтра, 19 марта.


— В ближайшее воскресенье ночные температуры воздуха местами будут понижаться до -20 градусов, днем — до -10. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 20 м/с, — приводит данные пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.

Спасатели попросили жителей быть аккуратными, следить за отопительными приборами, обращать внимание на гололед и не выходить на весенний лед.

На сервисе «Яндекс.Погода» появился прогноз погоды на лето в Новосибирске. И пока март снова принес в город похолодание, предлагаем посмотреть, каким может быть лето.

По теме

ПогодаМорозВетерВеснаГололед
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter