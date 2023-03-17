Синоптики спрогнозировали «мешок холода» для новосибирцев — когда его ждать

В Новосибирской область после предстоящей теплой субботы начнется похолодание, которое принесет метели, морозы до -26 градусов и гололед. Как рассказали синоптики Западно-Сибирского метеоцентра, 18 марта, будет ощущаться влияние антициклона.
В субботу, 18 марта, погода в НСО будет без осадков, небольшой снег по северо-западу области. Ветер юго-западный 3–8 м/с. По области днем порывы до 14 м/с. Ночью и утром местами туман, изморозь. Температура ночью -12...-13 градусов, местами -5...-10 градусов. Днем +2...+7 градусов.
В Новосибирске 18 марта будет без осадков. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура ночью -8...-10 градусов, днем +2...+4 градуса.
— Ночью с 18 на 19 марта будет прохождение холодного фронта. 19 марта к вечеру Новосибирская область будет в тылу за холодным фронтом. В течение дня обещают понижение температуры, — рассказала дежурный синоптик.
В воскресенье, 19 марта, ночью местами по области небольшой, местами умеренный снег. Днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах области будут метели, а днем — гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью 4–9 м/с, местами порывы до 17 м/с. Днем 7–12 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, местами до -12 градусов. Днем -3...+2 градусов, местами до -8 градусов с понижением в течение дня.
В городе 19 марта ночью преимущественно без осадков. Днем небольшой местами умеренный, местами мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 4–8 м/с с порывами до 14 м/с, днем 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура -2...-4 градусов ночью и днем -1...-3 градусов с небольшим понижением к вечеру.
— В понедельник восток, северо-восток будет находиться под влиянием холодного фронта. Там будет «мешок холода». А остальная температура будет находиться в межфронтальной зоне на фоне высокого давления, — добавила дежурный синоптик.
По области 20 марта преимущественно без осадков, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5–10 м/с, днем 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью температуру обещают -14...-19 градусов, местами до -26 градусов. Днем -5...-10 градусов.
В городе будет местами небольшой снег. Ветер будет северо-западный, ночью 5–10 м/с, местами до 15 м/с. Днем 3–8 м/с. Похолодание. Ночью -14...-16 градусов, в пригороде -17...-19 градусов. Днем обещают -6...-8 градусов.
По всемирному времени 20 марта произойдет важное астрономическое событие — начало астрономической весны, приход которой начинается со дня весеннего равноденствия.