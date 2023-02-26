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Семь кругов садаИнструкция

«Если кому скучно, то можно и попробовать»: как вырастить клубнику на подоконнике — придется работать пчелкой

Советы для тех, кто хочет поэкспериментировать

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Начинающим балконным садоводам стоит сначала попробовать свои силы в выращивании мелкоплодных сортов

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Если вы преуспели в выращивании дома зелени и вам наскучили балконные огурчики и помидоры, то самое время попробовать свои силы в получении ягоды. На эксперимент стоит решиться тем, кто не имеет своей дачи или просто заскучал. Но чтобы получить урожай, придется потратить много сил.

Правильное название всеми любимой ягоды — земляника садовая, но чаще всего люди говорят именно «клубника». Выращивать ее можно как в открытом грунте, так и в теплице и даже дома. Но последний вариант больше подходит тем, кто решил поэкспериментировать, а своей земли для высадки нет.

— Смысла в выращивании земляники дома нет никакого. Мы не в Японии, где нет лишней земли и нужно экономить. Запасов ягоды с лета обычно хватает до следующего сезона, — считает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Но если кому скучно, то можно и попробовать.

На крупные ягоды и огромный урожай рассчитывать не стоит, но несколько литров клубники при должном усердии получить можно.

Какие сорта выбрать для домашнего выращивания

Крупные сорта можно выращивать на балконе, но они требуют большего объема земли

Крупные сорта можно выращивать на балконе, но они требуют большего объема земли

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Среди сортов нужно выбирать ремонтантные — те, что дают урожай несколько раз за сезон.

Начинающим балконным садоводам стоит сначала попробовать свои силы в выращивании мелкоплодных сортов, но крупноплодные также можно содержать дома — для них потребуется больший объем земли.

Стоит обратить внимание на мелкоплодную землянику: «Времена года», «Александрию», «Желтое чудо». Крупноплодные сорта — «Ампельная», «Эльсанта», «Свит эви», «Вьющаяся».

По лунному календарю садовода благоприятные дни для посева клубники в марте — 1, 2, 27, 29, 30.

Как вырастить клубнику на подоконнике

Чаще всего растения размещают на утепленных лоджиях на горизонтальных или вертикальных стеллажах или в подвесных кашпо. Подоконник подойдет, только если нет сильного сквозняка. Земляника любит подкисленный грунт, поэтому можно смело брать покупной — он чаще всего кислый из-за высокого содержания торфа.

— Прокаливать в духовке землю нельзя. Если опасаетесь вредителей, то лучше пролейте ее кипятком и остудите, — советует агроном.

Для выращивания потребуется глубокая емкость: на один куст не менее трех литров земли. Но сначала лучше получить рассаду в общем горшочке — так вы сэкономите место. Обязателен дренаж на дне горшка — без него растения сгниют.

В рассадном горшке нужно сделать бороздки глубиной до 0,5 сантиметра.

— Бороздочки проливают обязательно раствором марганцовокислого калия. Слишком крепкий делать не нужно, — отмечает Людмила Шубина. — Семена земляники сеют, не засыпая сверху землей, так как они очень мелкие.

Горшок нужно накрыть пленкой и поставить в теплое место с температурой не ниже +22 градусов. Всходы появятся на 15–20-й день, их обязательно нужно досвечивать и регулярно поливать.

Пикировка в постоянный горшок проводится на 25–30-й день. После этого растения нужно поливать 1–2 раза в неделю и аккуратно подрыхливать почву. Клубника также требует постоянных подкормок. Можно купить специальные удобрения в садовых магазинах: на этикетке должно быть прописано, когда и в каком объеме их вносить.

Во время цветения землянику придется опылять самим, аккуратно проводя ватной палочкой с одного на другой (если у вас дома нет пчел). Без этого ягод вы не получите.

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