«Если кому скучно, то можно и попробовать»: как вырастить клубнику на подоконнике — придется работать пчелкой

Если вы преуспели в выращивании дома зелени и вам наскучили балконные огурчики и помидоры, то самое время попробовать свои силы в получении ягоды. На эксперимент стоит решиться тем, кто не имеет своей дачи или просто заскучал. Но чтобы получить урожай, придется потратить много сил.
Правильное название всеми любимой ягоды — земляника садовая, но чаще всего люди говорят именно «клубника». Выращивать ее можно как в открытом грунте, так и в теплице и даже дома. Но последний вариант больше подходит тем, кто решил поэкспериментировать, а своей земли для высадки нет.
— Смысла в выращивании земляники дома нет никакого. Мы не в Японии, где нет лишней земли и нужно экономить. Запасов ягоды с лета обычно хватает до следующего сезона, — считает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Но если кому скучно, то можно и попробовать.
На крупные ягоды и огромный урожай рассчитывать не стоит, но несколько литров клубники при должном усердии получить можно.
Какие сорта выбрать для домашнего выращивания
Среди сортов нужно выбирать ремонтантные — те, что дают урожай несколько раз за сезон.
Начинающим балконным садоводам стоит сначала попробовать свои силы в выращивании мелкоплодных сортов, но крупноплодные также можно содержать дома — для них потребуется больший объем земли.
Стоит обратить внимание на мелкоплодную землянику: «Времена года», «Александрию», «Желтое чудо». Крупноплодные сорта — «Ампельная», «Эльсанта», «Свит эви», «Вьющаяся».
По лунному календарю садовода благоприятные дни для посева клубники в марте — 1, 2, 27, 29, 30.
Как вырастить клубнику на подоконнике
Чаще всего растения размещают на утепленных лоджиях на горизонтальных или вертикальных стеллажах или в подвесных кашпо. Подоконник подойдет, только если нет сильного сквозняка. Земляника любит подкисленный грунт, поэтому можно смело брать покупной — он чаще всего кислый из-за высокого содержания торфа.
— Прокаливать в духовке землю нельзя. Если опасаетесь вредителей, то лучше пролейте ее кипятком и остудите, — советует агроном.
Для выращивания потребуется глубокая емкость: на один куст не менее трех литров земли. Но сначала лучше получить рассаду в общем горшочке — так вы сэкономите место. Обязателен дренаж на дне горшка — без него растения сгниют.
В рассадном горшке нужно сделать бороздки глубиной до 0,5 сантиметра.
— Бороздочки проливают обязательно раствором марганцовокислого калия. Слишком крепкий делать не нужно, — отмечает Людмила Шубина. — Семена земляники сеют, не засыпая сверху землей, так как они очень мелкие.
Горшок нужно накрыть пленкой и поставить в теплое место с температурой не ниже +22 градусов. Всходы появятся на 15–20-й день, их обязательно нужно досвечивать и регулярно поливать.
Пикировка в постоянный горшок проводится на 25–30-й день. После этого растения нужно поливать 1–2 раза в неделю и аккуратно подрыхливать почву. Клубника также требует постоянных подкормок. Можно купить специальные удобрения в садовых магазинах: на этикетке должно быть прописано, когда и в каком объеме их вносить.
Во время цветения землянику придется опылять самим, аккуратно проводя ватной палочкой с одного на другой (если у вас дома нет пчел). Без этого ягод вы не получите.
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