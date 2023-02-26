«Если кому скучно, то можно и попробовать»: как вырастить клубнику на подоконнике — придется работать пчелкой

Начинающим балконным садоводам стоит сначала попробовать свои силы в выращивании мелкоплодных сортов, но крупноплодные также можно содержать дома — для них потребуется больший объем земли.

Стоит обратить внимание на мелкоплодную землянику: «Времена года», «Александрию», «Желтое чудо». Крупноплодные сорта — «Ампельная», «Эльсанта», «Свит эви», «Вьющаяся».

По лунному календарю садовода благоприятные дни для посева клубники в марте — 1, 2, 27, 29, 30.

Как вырастить клубнику на подоконнике

Чаще всего растения размещают на утепленных лоджиях на горизонтальных или вертикальных стеллажах или в подвесных кашпо. Подоконник подойдет, только если нет сильного сквозняка. Земляника любит подкисленный грунт, поэтому можно смело брать покупной — он чаще всего кислый из-за высокого содержания торфа.