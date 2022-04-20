Пик пожароопасного сезона в НСО может растянуться из-за похолодания

Пик прохождения пожароопасного сезона в Новосибирской области может растянуться из-за похолодания. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник Главного управления МЧС по региону Виктор Орлов.

— Прогноз управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды говорит о том, что уже сейчас началось похолодание, что существенно замедлит активные природные процессы, но практически не повлияет на пожароопасную ситуацию, поэтому пик пожароопасного сезона может быть растянут. В некоторых районах уже начались осадки. При этом по югу осадки ожидаются в виде дождя, а по северу — в виде мокрого снега. Улучшение ситуации с пожароопасной обстановкой, безусловно, в связи с этими природными явлениями будет, но замедление прихода настоящей весны тоже ожидается, — сказал Орлов.

