Пик пожароопасного сезона в НСО может растянуться из-за похолодания
Сейчас регион как раз переживает пик
Пик прохождения пожароопасного сезона в Новосибирской области может растянуться из-за похолодания. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник Главного управления МЧС по региону Виктор Орлов.
— Прогноз управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды говорит о том, что уже сейчас началось похолодание, что существенно замедлит активные природные процессы, но практически не повлияет на пожароопасную ситуацию, поэтому пик пожароопасного сезона может быть растянут. В некоторых районах уже начались осадки. При этом по югу осадки ожидаются в виде дождя, а по северу — в виде мокрого снега. Улучшение ситуации с пожароопасной обстановкой, безусловно, в связи с этими природными явлениями будет, но замедление прихода настоящей весны тоже ожидается, — сказал Орлов.
По его словам, пик пожароопасного сезона регион переживает прямо сейчас.
16 апреля в Новосибирской области зарегистрировали максимальное количество термоточек за последние 5 лет — 1495. Всего за этот сезон в регионе уже произошло 3479 пожаров, из них 2326 — ландшафтные.
В Новосибирской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Жителям региона запретили жечь траву до 10 мая, нарушителей ждут крупные штрафы. Несмотря на это, в области продолжаются ландшафтные пожары, большая часть которых началась из-за пала травы.
Фотограф НГС Александр Ощепков выехал на место одного из них — в поселок Новорощинский Коченевского района.