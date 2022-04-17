Ничего не забыли? Весенние работы в саду, о которых не каждый вспоминает

К концу апреля у новосибирских дачников прибавляется хлопот. Сходит снег, пора приводить участок в порядок, посеять зелень в теплице, защитить стволы деревьев от выгорания. Но есть некоторые нюансы весенних работ, о которых вспомнит не каждый. Рассказываем вместе со специалистами, чем сейчас нужно заняться на даче.

Закройте влагу

Закрытие влаги — это агроприем, при котором рыхлят землю и закрывают с помощью инструмента трещины в почве.

— При воздействии солнечных лучей земля начинается трескаться. Трещины нужно закрыть собственной почвой. Возьмите грабли и пробороните, разбейте все комочки, уберите корни и сделайте землю рыхлой, — советует агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Влага для всходов очень важна. Май бывает очень ветреный. Недобор весенней влаги может привести к тому, что не получится получить крепкие и дружные всходы и необходимый урожай.