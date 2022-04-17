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Семь кругов садаИнструкция

Ничего не забыли? Весенние работы в саду, о которых не каждый вспоминает

И выборы лучших соседей для ваших огурцов

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Чтобы летом у вас на лице появилась довольная улыбка, надо как следует постараться весной

Чтобы летом у вас на лице появилась довольная улыбка, надо как следует постараться весной

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К концу апреля у новосибирских дачников прибавляется хлопот. Сходит снег, пора приводить участок в порядок, посеять зелень в теплице, защитить стволы деревьев от выгорания. Но есть некоторые нюансы весенних работ, о которых вспомнит не каждый. Рассказываем вместе со специалистами, чем сейчас нужно заняться на даче.

Закройте влагу

Закрытие влаги — это агроприем, при котором рыхлят землю и закрывают с помощью инструмента трещины в почве.

— При воздействии солнечных лучей земля начинается трескаться. Трещины нужно закрыть собственной почвой. Возьмите грабли и пробороните, разбейте все комочки, уберите корни и сделайте землю рыхлой, — советует агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Влага для всходов очень важна. Май бывает очень ветреный. Недобор весенней влаги может привести к тому, что не получится получить крепкие и дружные всходы и необходимый урожай.

Проверьте сад и цветник

Мыши и другие грызуны могли за зиму погрызть плодовые деревья.

— Нужно обязательно провести санитарную обрезку, замазать садовым варом все погрызенные участки коры, — напомнила Людмила Шубина.

Погибшие деревья следует убрать с участка. Проведите ревизию всех многолетников.

Никаких разжиганий костров

Весной при уборке участка образуется много сухой травы, веток, мусора, но жечь всё это сейчас не следует. В регионе уже установлен пожароопасный сезон.

— Весной ветер и начинаются пожарища. Помните про технику безопасности. Лучше ветки спиливать, собирать, в более удобное время в печке сжигать. Но ни в коем случае не разводите открытый огонь, — подчеркнула агроном.

Посейте ранние овощи


Если солнце уже хорошо припекает и прогревает воздух в теплице, можно посеять ранние овощи. Только делать это надо не в холодный грунт, а в контейнеры и ящики, где почва прогревается гораздо быстрее. Поставьте контейнеры на временные стеллажи, установите над ними укрытие из пленки и нетканого материала и своевременно поливайте посевы. Так совсем скоро можно получить первую зелень — петрушку, лук, салат, базилик, руколу.

Разберитесь со снегом


Для более раннего схода снега и прогрева почвы на участке можно рассыпать торф или древесную золу тонким слоем и накрыть пленкой. Это обеспечит более ранние всходы многолетних культур. Также можно будет раньше высевать на грядках укроп, редис, салат и другие зеленые культуры. Урожай при таком способе прогрева почвы поспевает на две-три недели быстрее.

Займитесь мульчированием

Мульчирование проводят в цветниках, на огороде и в саду. Толстый слой мульчи создает для растений комфортные условия, согревая их корни в холод и защищая от палящих лучей солнца в жару. Он отлично удерживает влагу, защищает от сорняков и опасных насекомых.

Из чего лучше всего делать мульчу

Из чего лучше всего делать мульчу

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В апреле и мае почву надо подкормить. Особенно в этом деле ценятся калий, фосфор и азот, которые входят в состав многих комплексных универсальных удобрений. Смешайте мелкие гранулы с водой или просто разбросайте по грядкам с тающим снегом в строго ограниченных пропорциях, указанных на упаковке.

Подготовьте теплицы


Как только набросанный за зиму в теплицу снег растает, а верхний слой почвы просохнет, начинайте тщательно перекапывать грядки. Сделайте траншеи на месте будущих посадок и внесите в них органические удобрения (компост и перегной) — 10–15 килограммов на квадратный метр. После этого пролейте землю препаратами от болезней и вредителей (ЭМ-препаратами) и накройте траншеи пленкой, чтобы земля и органика быстрее прогревались.

За несколько дней до посевов внесите в тепличную почву минеральные удобрения и биопрепараты на основе гриба триходерма.

Эта зелень порадует вас ранними всходами

Эта зелень порадует вас ранними всходами

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Займитесь цветами


Если в марте цветы только-только высеивают на рассаду, то в апреле некоторые из них начинают уже пикировать. В это время пикируют, например, саженцы эустомы, гвоздики Шабо, лобелии, петунии. Но также в начале апреля можно посадить на рассаду однолетники, которые успеют вырасти.

Сажаем цветы на рассаду в апреле

Сажаем цветы на рассаду в апреле

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Кроме того, в начале апреля можно черенковать георгины и хризантемы.

— У хризантем с побегов срезают черенки длиной 7–8 сантиметров, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Никонова. — На черенке удаляют нижний лист и укореняют в рыхлом и влажном субстрате. В первое время черенкам необходима высокая влажность воздуха, поэтому их накрывают пленкой или пакетом. Температура должна быть не ниже 18 градусов.

Апрель — самое время окончательно снять укрытие с кустарников и многолетников, убрать растительный мусор, обрезать сухие побеги, делать первую подкормку многолетников азотными удобрениями, рыхлить почву под кустами и подсыпать мульчу. Как только появятся молодые ростки первоцветов, полейте их удобрением с преобладанием азота. Если земля слишком влажная, рассыпьте удобрения вокруг саженцев и заделайте в почву.

В середине или конце месяца в грунт сеют семена холодостойких однолетников и многолетние цветы. Если у вас на участке растут розы — снимайте с них укрытие и обрезайте. Чтобы обеспечить цветам хорошую освещенность и воздухообмен, с роз обрезают слабые, засохшие и поврежденные ветви и отмершие концы побегов. После обрезки опрыскайте кусты медным купоросом и подкормите азотными удобрениями, а если синоптики расскажут, что заморозки возвращаются, не забудьте укрыть растения.

Подготовьте грядки под огурцы в открытом грунте


В первую попавшуюся грядку огурцы не сажают. Специалисты советуют подобрать для нее подходящее место. Главное, чтобы оно было защищено от холодного пронизывающего ветра. Если такого места у вас на участке нет, высейте по границам будущей грядки любые кулисные растения, например подсолнечник или кукурузу. Так же внимательно стоит подойти и к выбору соседей для ваших огурцов.

Что посадить рядом с огурцами, чтобы они лучше росли

Что посадить рядом с огурцами, чтобы они лучше росли

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И помните, что огурцы предпочитают питательную и сдобренную органикой почву с кислотностью от 6,2 до 6,8 pH.

— Грядки начинают готовить обычно за месяц до высадки рассады на постоянное место. Эти даты разнятся в зависимости от наступления весны, а также от региона выращивания. В средней полосе грядки начинают готовить обычно после 10 мая, — говорит Ольга Никонова. — Обычно грядки можно начинать готовить, как только почва прогреется до 16–17 градусов, но если речь идет о теплых грядках, то можно и пораньше.

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