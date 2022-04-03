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Метель, каша на дороге и застрявшая скорая: зима вернулась в Новосибирск (присылайте свои фото и видео)

Город вновь завалило снегом, но он быстро превращается в кашу

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Снег опять ложится на недавно показавшийся асфальт

Снег опять ложится на недавно показавшийся асфальт

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В Новосибирск снова вернулась зима с метелью и снегопадом, которые серьезно осложняют жизнь и автомобилистам, и пешеходам. На дороге из-за плюсовой температуры быстро образуется каша, а также лужи.

По данным Новосибирского гидрометцентра, сегодня днем будет до +6 градусов. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Ночью температура снизится до +1 градуса.

Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что снег днем и ближе к вечеру должен превратиться в небольшой дождь из-за потепления до +3 градусов. Ночью ожидается похолодание до 0 градусов.

Из-за плохо почищенных дворов жизнь усложнилась и у водителей скорых. Им приходится вытаскивать машины из снежного плена.

Так сегодня выглядит Академгородок

Так сегодня выглядит Академгородок

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Из-за плюсовых температур возрастает опасность схода ледовых глыб с крыш. На прошлой неделе в Новосибирске произошло уже два инцидента, связанных с этим. Куски льда упали на прохожих в Ленинском и Первомайском районах города. Власти региона даже выпустили небольшую памятку о том, куда жаловаться на плохую уборку снега с крыш.

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