freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 98.21
eur 107.97
Тема дняКак Новосибирск затопило во время ливня — видео
Все новости
Все новости

У входа на новый ЛДС в Новосибирске собралась толпа — что происходит

Жители города выстроились в очередь, чтобы попасть внутрь

277

Жители города направляются ко входу

Поделиться

В Новосибирске у нового ЛДС собралась толпа. Тысячи новосибирцев решили прийти на открытие «Сибирь-Арены». Сегодня, 13 августа, здесь пройдет матч между сборными России и Белоруссии.

— На улице у входа собралась толпа, все идут в ЛДС, некоторые участвуют в активностях на улице, — передает журналист НГС с места событий.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анастасия Медведева

Шоу-открытие внутри арены должно начаться в 15:40. В конце празднования, начиная с 21:00, все желающие смогут посетить концерт DJ SMASH и заслуженной артистки Республики Беларусь Жанет.

10 августа начали продавать билеты на открытие «Сибирь-Арены». После объявления о старте продаж официальный сайт перестал работать из-за большого количества заявок. Тогда в пресс-службе объяснили, что одномоментно приходило более 100 тысяч запросов.

Когда продажи возобновили, то бесплатные билеты разобрали за 10 минут. А самые предприимчивые начали продавать их через сервисы объявлений, в министерстве спорта просили такие билеты не покупать.

За тем, как проходит открытие нового ЛДС, мы следим в режиме онлайн.

По теме

ЛДССибирь-АренаОткрытиеТолпа
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter