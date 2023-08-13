У входа на новый ЛДС в Новосибирске собралась толпа — что происходит

В Новосибирске у нового ЛДС собралась толпа. Тысячи новосибирцев решили прийти на открытие «Сибирь-Арены». Сегодня,
— На улице у входа собралась толпа, все идут в ЛДС, некоторые участвуют в активностях на улице, — передает журналист НГС с места событий.
Шоу-открытие внутри арены должно начаться в 15:40. В конце празднования, начиная с 21:00, все желающие смогут посетить концерт DJ SMASH и заслуженной артистки Республики Беларусь Жанет.
10 августа начали продавать билеты на открытие «Сибирь-Арены». После объявления о старте продаж официальный сайт перестал работать из-за большого количества заявок. Тогда в пресс-службе объяснили, что одномоментно приходило более 100 тысяч запросов.
Когда продажи возобновили, то бесплатные билеты разобрали за 10 минут. А самые предприимчивые начали продавать их через сервисы объявлений, в министерстве спорта просили такие билеты не покупать.
За тем, как проходит открытие нового ЛДС, мы следим в режиме онлайн.