Fan ID и пустота: что происходит на стадионах страны, где ввели паспорт болельщика

Летом 2022 года паспорт болельщика — Fan ID — стал обязательным, чтобы сходить на большой футбол в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Оформлять его должны все — от футболистов до простых болельщиков. Журналисты «Городских порталов» проанализировали, как введение повлияло на популярность матчей Российской премьер-лиги, и обсудили будущее футбола в России.
— Законопроект направлен, как я сказал, на повышение уровня безопасности и общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Мы предполагаем, что введение таких мер позволит, наоборот, повысить уровень посещаемости спортивных соревнований в том случае, если будет обеспечен надлежащий порядок при проведении массовых спортивных мероприятий, — говорил замминистра спорта Андрей Федоров накануне принятия федерального закона о Fan ID.
Паспорт болельщика не абсолютное новшество. Аналогичная система работала в России во время чемпионата мира, Кубка конфедераций и питерских матчей прошлогоднего чемпионата Европы. На крупных турнирах его ввели, чтобы не пустить «хулиганов» на стадионы. Сейчас декларируемая причина та же — повышение безопасности.
Хотя оборудование для работы с Fan ID установлено на всех стадионах, принимавших ЧМ-2018, систему запустили лишь в пяти городах — без Москвы и Петербурга. Но, согласно закону, в 2023 году паспорт болельщика станет обязательным для всех.
Фанаты всех команд РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», еще зимой объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID. Несмотря на то что паспорт болельщика в Москве будет действовать с 2023 года, все фанаты столичных команд уже покинули свои места. Нападающий «Спартака» Александр Соболев и форвард ЦСКА Антон Заболотный назвали атмосферу на стадионах «театральной».
В Санкт-Петербурге некоторые фанаты «Зенита» еще ходят на стадион, но на каждом матче выражают протест против Fan ID. На матч с «Локомотивом» они пришли в черной одежде и минутой молчания почтили память стадионов, где ввели паспорт болельщика. Через две недели в игре против ЦСКА они нарисовали баннер в стилистике фильма «Достучаться до небес».
Эффект чемпионата мира
Средняя посещаемость матчей «Урала», «Крыльев Советов», «Ростова» и «Нижнего Новгорода» выросла в два-три раза перед чемпионатом мира. Причина — новые арены.
Наибольший прирост получился у «Ростова». После борьбы за чемпионство и еврокубки желто-синие в сезоне 2017/2018 боролись за выживание. Зимой 2018 года команду возглавил Валерий Карпин. Ростовчане избежали стыковых матчей, и в следующем сезоне на новую «Ростов Арену» ходила в среднем 31 тысяча зрителей — в России больше собирали только «Зенит» и «Спартак».
Даже посещаемость «Нижнего Новгорода», игравшего тогда в ФНЛ, увеличилась тогда втрое — до 15 тысяч зрителей.
Из всех команд выделяется лишь «Сочи» — бывшее питерское «Динамо», которое в 2018 году сменило прописку и название, чтобы не простаивал стадион «Фишт». В первый сезон в ФНЛ команда в городе-курорте собирала в среднем 3,7 тысячи зрителей.
Радовались футбольному буму недолго. В начале 2020 года пандемия коронавируса ударила по посещаемости. Но у всех, кроме «Крыльев Советов», она падала плавно. Самарцам, помимо ограничений, мешала собирать аншлаги игра во второй по силе лиге — ФНЛ.
На «Ростов Арену» в ковидном сезоне 2020/2021 ходило в среднем 14 тысяч зрителей, но это не помешало ей войти в пятерку самых посещаемых стадионов мира.
Fan ID хуже ковида
После снятия коронавирусных ограничений на стадионах в пяти городах один QR-код сменился другим. Введение Fan ID больше всего ударило именно по «Ростов Арене». На ней средняя посещаемость упала вдвое — до средних 4,8 тысячи зрителей по итогам двух домашних матчей. Не увеличилась и посещаемость выигравшего серебряные медали «Сочи» — 3,5 тысячи против
При этом у «Урала», «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» в первых матчах с паспортом болельщика средняя посещаемость даже увеличилась в сравнении с предыдущим сезоном. Но статистика обманчива. Год назад из-за пандемии вместимость стадионов была существенно ограничена.
Всё становится ясно при детальном сравнении матчей. На «Крылья Советов» в прошлом сезоне ходило 7,2 тысячи зрителей. Первые матчи с Fan ID собрали на 1,2 тысячи больше. Но есть нюанс. На игру против «Торпедо» самарцы отдавали билеты почти даром — по 8 рублей. Это помогло собрать 10 тысяч зрителей. После этого халява закончилась. С паспортом болельщика и платными билетами поединок против «Динамо» собрал лишь 6,6 тысячи зрителей, хотя в мае на матч с москвичами пришли 32 тысячи самарцев.
Похожая ситуация — в Екатеринбурге. После двух матчей с паспортом болельщика средняя посещаемость на бумаге выросла на 800 зрителей. Произошло это из-за того, что большую часть прошлого сезона на уральском стадионе действовали коронавирусные ограничения — на семь матчей разрешалось пустить до 1000 зрителей.
В этом сезоне екатеринбуржцы на домашнем матче против московского «Спартака» собрали
«Пари НН» на первом матче с Fan ID против ЦСКА собрал 11 тысяч зрителей. Билеты на эту игру продавались по 10 рублей. За «платным» матчем против «Ростова» наблюдало в два раза меньше людей — 5,7 тысячи. В мае на последний матч сезона против «Зенита» пришло 30 тысяч зрителей.
«Сочи» в прошлом году выиграл серебряные медали чемпионата. Казалось бы, это должно положительно сказаться на посещаемости команды, но нет. Открытие сезона с Fan ID против «Ахмата» увидели 3,7 тысячи зрителей. Матч против грозненцев в апреле в городе-курорте посетило на тысячу больше.
У «Ростова» на старте сезона с посещаемостью катастрофа. Желто-синие не стали раздавать билеты или продавать с огромной скидкой — матчи против «Оренбурга» и «Химок» в сумме посетило почти 10 тысяч зрителей. Дважды обновился антирекорд посещаемости в 2022 году. Имена соперников были не самые громкие, но в мае на «Химки» пришло втрое больше болельщиков — 15,8 тысячи зрителей.
Можно предположить, что людей стало меньше ходить из-за сезона отпусков, но, например, в августе 2020 года «Ростову» ни ковид, ни лето не помешали собрать 11 тысяч болельщиков на матче с «Уралом». В июне 2019-го на игру с «Оренбургом» в Ростове пришло 14,5 тысячи.
— Истинные болельщики идут, оформляют карту и не думают об этом. Да, мы в первую очередь должны обеспечить безопасность на трибунах, и если вы реально болельщик и переживаете за клуб, то должны получить карту, — цитирует Неверова РИА Новости.
О каких матчах идет речь, он не сказал.
Клубы молчат, фанаты ушли
Клубы пока хранят молчание. Несмотря на это, представители команд высказывают недовольство законом. Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин заявил, что из-за закона гости курорта не смогут ходить на матчи команды.
— Самое главное: хотелось бы узнать, кто принимал закон, конкретные фамилии. Я хочу знать, кто конкретно принял закон, цитирует «Чемпионат» Бородина. — Мне интересно: люди вообще в футболе разбираются или, как Терюшков из «Химок», из космоса футбол смотрят? Очень многие люди говорят, которые в футбол никогда не играли и видели его, к сожалению, из иллюминатора. Хочу знать конкретно фамилию человека, чтобы его знали все. Чтобы на двери у подъезда висела табличка: «Я, дядя Вася из седьмого подъезда, принял закон о Fan ID и рекомендовал его. Пусть меня все знают». Пусть вся страна знает этого «героя».
Закон был внесен в Госдуму федеральным Министерством спорта. Сопроводительное письмо подписал премьер-министр Михаил Мишустин. При голосовании в Думе введение Fan ID единогласно поддержали фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». «Новые люди» воздержались от голосования. Против выступили только депутаты от Коммунистической партии.
После двух матчей на «Ростов Арене» главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин выдал два огненных спича. Сначала он сказал, что не понимает, зачем нужен закон. А после игры с «Оренбургом» заявил, что у него «идет кровь из глаз», когда видит на ростовском стадионе лишь 4 тысячи зрителей.
— Если бы объяснение какое-то логическое было, то, возможно, кто-то бы понял, — считает Карпин. — Депутаты вот говорят про маски. Маски ввели — все были против. Там логичное же объяснение было — чтобы победить коронавирус. Хотя бы такое. Работает оно или нет — другой вопрос. Здесь объяснения нет.
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «РБ Спорт» ответил так:
— Посмотрите цифры матча с «Краснодаром», а потом — наших домашних игр до введения Fan ID и сделайте выводы сами. Просто сравните и всё, там всё и так понятно. Всё, больше говорить ничего не хочу об этом.
О бойкоте матчей с Fan ID фанаты команд объявили еще в январе 2022 года. Все они готовы посещать спортивные мероприятия, где не действует карта болельщика. Новый закон они считают необоснованным. Представитель ростовского фанатского движения Роман (имя изменено) заявил, что они вернутся на стадион только после полной отмены закона.
— Какие они могут предложить компромиссы? Не вводить Fan ID до какого-то тура? Они это уже сделали. До нового года Москва, Питер с Краснодаром без паспорта болельщика могут ходить. Это бред полнейший. Половина этих стадионов принимали чемпионат мира. Почему Fan ID у них есть, а у нас нет? Им нечего нам предложить. Они (те, кто ввел Fan ID) и мы пошли до конца — не верю, что кто-то пойдет на уступки. Мы поддержку команды не прекращаем. Мы нарисовали баннер, который висит на трибуне, снялись в нескольких клубных роликах.
Глава союза болельщиков «Урала» Владимир Перетягин сказал, что его организация вернется на стадион, когда будет достигнут компромисс. Более радикальные уральские фанаты высказали свое недовольство, расписав территорию возле арены ругательствами в адрес Fan ID.
Аншлагов не будет?
Паспорт болельщика начали выдавать 1 июля. Все оставшиеся после ЧМ стадионы, на которых ввели Fan ID, вмещают в среднем около 40 тысяч человек. При этом к 10 августа в Екатеринбурге паспорта получили всего 20 тысяч зрителей. В Нижнем Новгороде — 27 тысяч человек. При этом директор МФЦ по Свердловской области Анастасия Девятых назвала услугу популярной.
В Ростове к 12 августа оформили лишь 24 тысячи Fan ID — топовые матчи даже в ковидные сезоны собирали больше. Две недели назад правительство региона говорило о 17 тысячах. Аншлагов на стадионах с паспортом болельщика пока не может быть, даже если все получатели Fan ID явятся на стадионы.
Единого мнения об отмене или смягчении Fan ID у депутатов пока нет. Одни называют проблему надуманной, вторые просят подождать. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в сентябре вопрос карты болельщика будет обсуждаться.
— Будет большое совещание с представителями всей футбольной общественности: эксперты, профессионалы, любители, болельщики и многие другие. На этой встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием футбола на сегодняшний день, в том числе будут говорить о Fan ID, — цитирует его Metaratings. — Никого не радует низкая посещаемость на стадионах: ни меня, ни болельщиков, ни РФС, ни клубы. Сегодня говорил с Алаевым, что вместо 40 тысяч пришло 15 тысяч болельщиков в четвертом туре. Мы же понимаем, что это не нормально, должно быть 100 тысяч, 200 тысяч человек. У нас стадионы с высокой вместимостью, отвечающие всем международным требованиям.
При этом депутат добавил, что не понимает причин низкой посещаемости стадионов.