Fan ID и пустота: что происходит на стадионах страны, где ввели паспорт болельщика

Хотя оборудование для работы с Fan ID установлено на всех стадионах, принимавших ЧМ-2018, систему запустили лишь в пяти городах — без Москвы и Петербурга. Но, согласно закону, в 2023 году паспорт болельщика станет обязательным для всех.



Фанаты всех команд РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», еще зимой объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID. Несмотря на то что паспорт болельщика в Москве будет действовать с 2023 года, все фанаты столичных команд уже покинули свои места. Нападающий «Спартака» Александр Соболев и форвард ЦСКА Антон Заболотный назвали атмосферу на стадионах «театральной».



В Санкт-Петербурге некоторые фанаты «Зенита» еще ходят на стадион, но на каждом матче выражают протест против Fan ID. На матч с «Локомотивом» они пришли в черной одежде и минутой молчания почтили память стадионов, где ввели паспорт болельщика. Через две недели в игре против ЦСКА они нарисовали баннер в стилистике фильма «Достучаться до небес».

