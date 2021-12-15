«Думаю, кадры постановочные»: губернатор — о странном плакате «SOS!» на крыше ЛДС

15 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал предположение, что плакат с надписью «SOS!», который видели на крыше строящего ЛДС в ноябре, был постановочным.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы во время итоговой пресс-конференции.



— Не удалось выяснить, кто это. И с учетом того, что так удачно заметили их, есть предположение, что это была постановочная съемка. На кровле ведутся активные работы, и их ведет серьезная компания. Каких-то проблем у компании нет, — сообщил губернатор.