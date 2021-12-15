«Думаю, кадры постановочные»: губернатор — о странном плакате «SOS!» на крыше ЛДС

15 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал предположение, что плакат с надписью «SOS!», который видели на крыше строящего ЛДС в ноябре, был постановочным.
Об этом он сказал, отвечая на вопросы во время итоговой пресс-конференции.
— Не удалось выяснить, кто это. И с учетом того, что так удачно заметили их, есть предположение, что это была постановочная съемка. На кровле ведутся активные работы, и их ведет серьезная компания. Каких-то проблем у компании нет, — сообщил губернатор.
В день, когда появился плакат, 29 ноября, генеральный подрядчик стройки прокомментировать ситуацию затруднился. В компании ООО «ЭлинАльфа» сначала уточнили, что ничего не знают об этом, предположили, что это чья-то шутка, и пообещали дать комментарий позднее. Однако в назначенный срок пояснения так и не поступили.
— Обращайтесь к заказчику (ГКУ НСО «Арена». — Прим. ред.). Если заказчик даст добро на разглашение, тогда мы прокомментируем. Я больше ничего говорить не буду, — сказала секретарь руководителя по строительству компании «ЭлинАльфа» Ирина Стоянова.
В свою очередь, в ГКУ «Арена» удивились этому заявлению.
— Площадка была передана в их («ЭлинАльфа». — Прим. ред.) пользование, и мы не знаем, что там происходит. Сам по себе этот инцидент за собой ничего не повлек, поэтому на стройке это не отразится, — сообщила секретарь руководителя ГКУ НСО «Арена» Татьяна Ташлыкова.
После НГС направил официальные запросы в ООО «ЭлинАльфа», ГКУ НСО «Арена», но ответы получены не были.
12 декабря прокуратура Новосибирской области в ответе на запрос НГС сообщила, что никаких жалоб от сотрудников компаний, занимающихся строительством ЛДС, не поступало.
6 декабря полномочный представитель президента в Сибири Анатолий Серышев посетил стройку новосибирского ЛДС и заявил, что работы идут с отставанием от графика.
— По данным Ростехнадзора, на сегодняшний день строительные работы осуществляются с отставанием от графика, — сообщили в аппарате Серышева.
О всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.
Кстати, сегодня стало известно об аресте президента холдинга «СДС» Михаила Федяева. Входящая в холдинг компания — подрядчик строительства ЛДС в Новосибирске. Задержание Федяева связано не с этим объектом, а с гибелью шахтеров при взрыве на шахте «Листвяжная».