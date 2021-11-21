Вырвали победу: ХК «Сибирь» обыграл минское «Динамо» в выездном матче

Вечером в воскресенье, 21 ноября, в Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22, в котором ХК «Сибирь» сыграл против минского «Динамо». Игра закончилась в пользу сибиряков.
Уже в середине первого периода, на 10-й минуте, счет матча открыли гости. Увы, до конца тайма сибирякам не удалось сравнять счет.
Во втором периоде ни «Динамо», ни «Сибири» не удалось забросить в ворота соперников шайбы. При этом не обошлось без удалений с обеих сторон — за толчок клюшкой и задержку соперника. Хоккеисты «Сибири» по-прежнему уступают.
Третий период, наконец, изменил ситуацию. Чуть больше, чем за минуту до окончания игры, нападающий Валентин Пьянов забросил шайбу в ворота минчан.
Овертайм не помог определить исход игры, поэтому ее итог решился в серии послематчевых буллитов. Спасительную шайбу в ворота минчан забросил нападающий сибиряков Олег Ли.
Игра окончилась со счетом 1:2 в пользу ХК «Сибирь».
ХК «Сибирь» сыграл против нижнекамского «Нефтехимика» 15 ноября. Игра закончилась в пользу сибиряков.