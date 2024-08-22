НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

зап.

 746мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,69
EUR 101,95
Долги мэрии Новосибирска
Почему таксисты прячутся
Сибиряки готовят детей к школе
Народ, которому 20000 лет
Астрофотограф против астрологов
Мы в Telegram
Наука мнение «Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам

«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам

Алексей Поляков увлекается астрономией и не согласен с тем, что космические события влияют на людей

1 007
37 комментариев

В полнолуние многие любят запечатлеть красивую Луну

Суперлуние, которое прошло в ночь с 19 на 20 августа, стало поводом для обсуждений. Из-за того, что спутник подошел ближе к Земле, он казался еще больше и ярче. Поэтому соцсети заполнили фотографии яркой Луны, которые сделали новосибирцы и жители области, а астрологи давали советы на этот день. Но не все разделяют восторг из-за этого полнолуния. Для новосибирского астрофотографа Алексея Полякова оно стало поводом для размышлений о том, как часто в СМИ и массовой культуре говорят о влиянии астрономических событий на жизнь людей. С этим новосибирец категорически не согласен. Подробности — в его колонке от первого лица.

СМИ тиражируют новости друг у друга. Все привыкли к заголовкам: «Метеочувствительные — готовьтесь, на Землю идёт магнитная буря». Многие дают рекомендации как «пережить» это непростое время: сердечники, держите рядом препараты, водителям рекомендуется не садиться за руль!

Но на самом деле эта новость — ложь и провокация. Нет у человека магниторецепции, нечему реагировать на магнитную бурю. Для понимания: магнитное поле в томографе во много раз сильнее любой магнитной бури. Почему-то перед тем, как уложить человека в томограф, его не тестируют на метеочувствительность. Да что там томограф — люди носят наушники, в которых есть магниты, в сотни раз превышающие фон.

По уровню информированности населения мы живём в средние века — это печально, но так уж повелось. Какие программы смотрит народ? «Битва экстрасенсов»! Каждое СМИ даёт астрологический прогноз. Во многих программах есть штатный астролог.

Астрономия и астрология разошлись как раз в средние века: пока одни начали изучать, как на самом деле обстоят дела на небе, другие продолжили зарабатывать на составлении прогнозов. Обратите внимание, что никто не делает круглые глаза, когда говорят: следующий год будет годом дракона. А один из самых популярных вопросов при знакомстве с человеком: «Кто ты по гороскопу?».

Но бороться с этим никто не будет, потому что следующая на очереди религия, а это уже скрепы. Что сделали безбожники коммунисты, когда пришли к власти? Позакрывали церкви и открыли планетарии. Человек должен быть просвещенным! Но теперь мы, получается, взяли обратный курс? Убрать астрономию из школьной программы и ввести уроки православия, аминь?

Согласны с автором?
Да
Нет
Напишу в комментариях

В августе Алексей Поляков сделал снимки полярного сияния, которое возникло из-за мощной магнитной бури. На кадры также попал звездопад Персеиды.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Астрономия Астрология Астрофотография Образование Суеверия
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
38
трям-брям
22 августа 2024, 09:09
Ну наконец-то, опубликовали статью нормального здравомыслящего человека.
NaTaSHka
22 августа 2024, 09:39
Глупая статья. Ни о чем. Не читаю прогнозы астрологов. Разве только поржать, пардон. Экстрасенсов не смотрю. Цирк чистой воды. Ну, в школе, если не православие сейчас изучать, будете Коран читать. Ничего личного. Основы Православия не вредят никому. У сына был предмет в школе-мировая художественная культура, кажется. Там и про религии в общих чертах. Безбожие привело к тому, что мы имеет в данный исторический момент. Наслаждайтесь.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Рекомендуем
Знакомства

Катерина,31

Nikitos,41

Марина,50

Елена,39

Татьяна,45

Максим,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление