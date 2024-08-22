«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам

В полнолуние многие любят запечатлеть красивую Луну Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Суперлуние, которое прошло в ночь с 19 на 20 августа, стало поводом для обсуждений. Из-за того, что спутник подошел ближе к Земле, он казался еще больше и ярче. Поэтому соцсети заполнили фотографии яркой Луны, которые сделали новосибирцы и жители области, а астрологи давали советы на этот день. Но не все разделяют восторг из-за этого полнолуния. Для новосибирского астрофотографа Алексея Полякова оно стало поводом для размышлений о том, как часто в СМИ и массовой культуре говорят о влиянии астрономических событий на жизнь людей. С этим новосибирец категорически не согласен. Подробности — в его колонке от первого лица.

СМИ тиражируют новости друг у друга. Все привыкли к заголовкам: «Метеочувствительные — готовьтесь, на Землю идёт магнитная буря». Многие дают рекомендации как «пережить» это непростое время: сердечники, держите рядом препараты, водителям рекомендуется не садиться за руль!

Но на самом деле эта новость — ложь и провокация. Нет у человека магниторецепции, нечему реагировать на магнитную бурю. Для понимания: магнитное поле в томографе во много раз сильнее любой магнитной бури. Почему-то перед тем, как уложить человека в томограф, его не тестируют на метеочувствительность. Да что там томограф — люди носят наушники, в которых есть магниты, в сотни раз превышающие фон.

По уровню информированности населения мы живём в средние века — это печально, но так уж повелось. Какие программы смотрит народ? «Битва экстрасенсов»! Каждое СМИ даёт астрологический прогноз. Во многих программах есть штатный астролог.

Астрономия и астрология разошлись как раз в средние века: пока одни начали изучать, как на самом деле обстоят дела на небе, другие продолжили зарабатывать на составлении прогнозов. Обратите внимание, что никто не делает круглые глаза, когда говорят: следующий год будет годом дракона. А один из самых популярных вопросов при знакомстве с человеком: «Кто ты по гороскопу?».

Но бороться с этим никто не будет, потому что следующая на очереди религия, а это уже скрепы. Что сделали безбожники коммунисты, когда пришли к власти? Позакрывали церкви и открыли планетарии. Человек должен быть просвещенным! Но теперь мы, получается, взяли обратный курс? Убрать астрономию из школьной программы и ввести уроки православия, аминь?

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В августе Алексей Поляков сделал снимки полярного сияния, которое возникло из-за мощной магнитной бури. На кадры также попал звездопад Персеиды.

Алексей Поляков Новосибирский астрофотограф