Больше, чем обычно: над Новосибирском прошло суперлуние — показываем фото

Жители Новосибирска и области сделали снимки суперлуния, которое прошло в ночь с 19 на 20 августа. Луна казалась особенно большой из-за сближения с Землей. Посмотрите, как выглядело это явление.
Суперлунием называют период сближения Луны с Землей, который совпадает с полнолунием. Из-за этого спутника может казаться ярче и больше, чем обычно. Также иногда это явление называют Голубой Луной.
Накануне фото полной Луны опубликовала бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Когда видишь Суперлуние, философские мысли закрадываются в голову о тщетности бытия. Смотришь и удивляешься происходящему на Земле! Иногда очень полезно «посмотреть наверх»! — написала экс-чиновница в своем телеграм-канале.
В середине августа новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки полярного сияния. Посмотрите на эти яркие и эффектные кадры.
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