НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+16°

пасмурно, дождь

ощущается как +17

1 м/c,

ю-в.

 746мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,54
EUR 98,94

Как над Новосибирском прошло суперлуние

Как живут вдовы вагнеровцев
Курортный Бердск
Что не забыть перед 1 сентября
Спасаем урожай после града
Жизнь как в кино
Холостяки ХК «Сибирь»
Мы в Telegram
Подсмотрено в родительских чатах
Лето Больше, чем обычно: над Новосибирском прошло суперлуние — показываем фото

Больше, чем обычно: над Новосибирском прошло суперлуние — показываем фото

Спутник выглядел особенно ярким две ночи подряд

1 431
8 комментариев

Новосибирец сделал фото полной Луны накануне перед суперлунием, с 18 на 19 августа. На съемку ушло около 2,5 часов

Жители Новосибирска и области сделали снимки суперлуния, которое прошло в ночь с 19 на 20 августа. Луна казалась особенно большой из-за сближения с Землей. Посмотрите, как выглядело это явление.

Новосибирцу удалось сфотографировать даже поверхность Луны

Суперлунием называют период сближения Луны с Землей, который совпадает с полнолунием. Из-за этого спутника может казаться ярче и больше, чем обычно. Также иногда это явление называют Голубой Луной.

Михаил был проездом в Новосибирске и сфотографировал Голубую Луну над Бердским шоссе

А так выглядело суперлуние над Куйбышевым сегодня ночью

Накануне фото полной Луны опубликовала бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Когда видишь Суперлуние, философские мысли закрадываются в голову о тщетности бытия. Смотришь и удивляешься происходящему на Земле! Иногда очень полезно «посмотреть наверх»! — написала экс-чиновница в своем телеграм-канале.

Анна Терешкова / Telegram

Снимок сегодняшнего полнолуния от подписчика канала «Новосибирск с огоньком»

В середине августа новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки полярного сияния. Посмотрите на эти яркие и эффектные кадры.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Суперлуние Полнолуние Голубая Луна Фото Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Голая правда
20 августа 2024, 11:51
Мне однажды мальчик свидание устроил, вынеся на пустырь телескоп. И я очень - очень близко увидела Луну. Ее объем, ее кратеры. До сих пор помню это )))
Гость
20 августа 2024, 11:45
Терешкова и в бытность вице мэра только смотрела наверх и философствовала о бытие.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Viktor12378,30

Valera,42

Lana,39

Мария,41

Vladimir,40

Ilya,31

Начать знакомиться
Объявления

Эвакуации авто

3 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление