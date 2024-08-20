Больше, чем обычно: над Новосибирском прошло суперлуние — показываем фото

Новосибирец сделал фото полной Луны накануне перед суперлунием, с 18 на 19 августа. На съемку ушло около 2,5 часов Источник: Артём Ковальков











Жители Новосибирска и области сделали снимки суперлуния, которое прошло в ночь с 19 на 20 августа. Луна казалась особенно большой из-за сближения с Землей. Посмотрите, как выглядело это явление.

Новосибирцу удалось сфотографировать даже поверхность Луны Источник: Артём Ковальков











Суперлунием называют период сближения Луны с Землей, который совпадает с полнолунием. Из-за этого спутника может казаться ярче и больше, чем обычно. Также иногда это явление называют Голубой Луной.

Михаил был проездом в Новосибирске и сфотографировал Голубую Луну над Бердским шоссе Источник: Михаил Курский











А так выглядело суперлуние над Куйбышевым сегодня ночью Источник: Татьяна

Накануне фото полной Луны опубликовала бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Когда видишь Суперлуние, философские мысли закрадываются в голову о тщетности бытия. Смотришь и удивляешься происходящему на Земле! Иногда очень полезно «посмотреть наверх»! — написала экс-чиновница в своем телеграм-канале.

Анна Терешкова / Telegram











Снимок сегодняшнего полнолуния от подписчика канала «Новосибирск с огоньком» Источник: «Новосибирск с огоньком» / Telegram











В середине августа новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки полярного сияния. Посмотрите на эти яркие и эффектные кадры.