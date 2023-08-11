В центре «Вектор» назначили нового гендиректора — он работает там 40 лет

В Новосибирской области назначен новый генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (ГНЦ ВБ «Вектор»). Пост руководителя учреждения занял Александр Агафонов. На сайте центра указано, что доктор наук работает в «Векторе» около сорока лет.
Информация о назначении появилась 11 августа на сайте учреждения. Александр Агафонов с мая этого года находился в должности временно исполняющего обязанности генерального директора «Вектора».
— Александр Агафонов работает в «Векторе» с 1983 года, имеет степень доктора биологических наук. Принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов, — указано на сайте центра. — За особые заслуги при разработке и внедрении инновационных методов диагностики инфекционного заболевания
До середины мая 2023 года должность генерального директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» занимал Ринат Максютов. Позже стало известно, что его решили уволить с поста руководителя учреждения, приказ о расторжении договора со специалистом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В документе говорится, что решение было принято из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов», а также нарушения закона «О противодействии коррупции», что привело к «утрате доверия». После увольнения гендиректора центра более 400 сотрудников «Вектора» направили письма президенту России Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в которых попросили пересмотреть решение о смене генерального директора.
К Михаилу Мишустину также обратились депутаты и мэр Кольцова Николай Красников. В июле стало известно, что экс-руководитель центре Ринат Максютов подал иск к Роспотребнадзору, категория дела связана со спорами, возникающими из трудовых отношений.