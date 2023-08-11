В центре «Вектор» назначили нового гендиректора — он работает там 40 лет

В документе говорится, что решение было принято из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов», а также нарушения закона «О противодействии коррупции», что привело к «утрате доверия». После увольнения гендиректора центра более 400 сотрудников «Вектора» направили письма президенту России Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в которых попросили пересмотреть решение о смене генерального директора.

