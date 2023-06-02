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Тема дняКакие нарушения находили в «Векторе» при Максютове
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При Максютове «Вектор» проверяли прокуроры: о каких коррупционных нарушениях стало известно

Ведомство назвало результаты проверки деятельности центра за 2021 год

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Нарушителей «привлекли к дисциплинарной ответственности»

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Прокуратура Новосибирской области сообщила о нарушениях антикоррупционного законодательства в научном центре «Вектор». Уличены были 9 должностных лиц за деятельность 2021 года — в то время центром руководил ныне уволенный Ринат Максютов.

О выявленных нарушениях редакции НГС в ответ на запрос сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства Павел Илык.

Он отметил, что «Вектор» регулярно проверяют на предмет коррупционных нарушений. В октябре 2022 года прошла очередная проверка, в результате были выявлены нарушения и руководству внесли представление.

— Нарушения допущены в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. По результатам рассмотрения представления 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — подчеркнул Илык.

По его словам, нарушений в работе руководителя центра Рината Максютова и его заместителей по итогам указанной проверки «не установлено».

Об увольнении Максютова стало известно 17 мая 2023 года. Приказ о расторжении договора со специалистом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Решение уволить Максютова принято из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов», а также нарушения закона «О противодействии коррупции», что привело к «утрате доверия».

Позже появилась информация, что поводом для увольнения Максютова стала «анонимка», в которой неизвестный указал на роман руководителя «Вектора» с сотрудницей центра. Там указывалось, что женщина «не соответствует занимаемой должности» и «оказывает влияние на дела предприятия». При этом анонимному письму предшествовал конфликт Максютова с Поповой: она потребовала от новосибирца уволить заместителя по строительству, который якобы некорректно работал «с московскими подрядчиками». Максютов отказался.

Позже более 400 сотрудников «Вектора» направили письма президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, в которых попросили пересмотреть решение о смене директора центра.

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