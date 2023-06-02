При Максютове «Вектор» проверяли прокуроры: о каких коррупционных нарушениях стало известно

Прокуратура Новосибирской области сообщила о нарушениях антикоррупционного законодательства в научном центре «Вектор». Уличены были 9 должностных лиц за деятельность 2021 года — в то время центром руководил ныне уволенный Ринат Максютов.
О выявленных нарушениях редакции НГС в ответ на запрос сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства Павел Илык.
Он отметил, что «Вектор» регулярно проверяют на предмет коррупционных нарушений. В октябре 2022 года прошла очередная проверка, в результате были выявлены нарушения и руководству внесли представление.
— Нарушения допущены в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. По результатам рассмотрения представления 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — подчеркнул Илык.
По его словам, нарушений в работе руководителя центра Рината Максютова и его заместителей по итогам указанной проверки «не установлено».
Об увольнении Максютова стало известно
Позже появилась информация, что поводом для увольнения Максютова стала «анонимка», в которой неизвестный указал на роман руководителя «Вектора» с сотрудницей центра. Там указывалось, что женщина «не соответствует занимаемой должности» и «оказывает влияние на дела предприятия». При этом анонимному письму предшествовал конфликт Максютова с Поповой: она потребовала от новосибирца уволить заместителя по строительству, который якобы некорректно работал «с московскими подрядчиками». Максютов отказался.
Позже более 400 сотрудников «Вектора» направили письма президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, в которых попросили пересмотреть решение о смене директора центра.