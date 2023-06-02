При Максютове «Вектор» проверяли прокуроры: о каких коррупционных нарушениях стало известно

Он отметил, что «Вектор» регулярно проверяют на предмет коррупционных нарушений. В октябре 2022 года прошла очередная проверка, в результате были выявлены нарушения и руководству внесли представление.



— Нарушения допущены в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. По результатам рассмотрения представления 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — подчеркнул Илык.

