«Со времен 90-х такого не было»: в ГПНТБ увольняются сотрудники из-за проблем с зарплатами — библиотеку могут закрыть

Из ГПНТБ, одной из крупнейших научно-технических библиотек страны, увольняются библиотекари, а научным сотрудникам пригрозили лишением зарплаты в ноябре. При этом вся библиотека активно обсуждает закрытие здания на два месяца, о котором объявили на ученом совете. Некоторые сразу увольняются из-за увеличившейся в несколько раз нагрузки и сократившейся зарплаты, а кто-то с настороженностью ждет продолжения истории. Директор Ирина Лизунова обещает сотрудникам, что финансирование будет, когда допишут научный проект, но верят в это немногие. Чтобы разобраться в проблеме, мы поговорили с несколькими работниками ГПНТБ СО РАН и с новым директором.
«Они сами до конца не понимают, что в итоге случится»
Сотрудница научного отдела Екатерина (имя изменено по просьбе спикера) объяснила, что библиотека работает по системе многих научных институтов. Во-первых, в ГПНТБ есть отдел, который отвечает за научные проекты, и этот отдел приносит основное финансирование. Во-вторых, в библиотеке директора выбирают. В выборах участвуют все сотрудники: от слесарей до ученых.
В прошлом году Андрей Гуськов проиграл выборы Ирине Лизуновой. Андрей Гуськов, как сообщают его коллеги, был готов продолжить работать со своей лабораторией, которой он заведовал, но ему выдали трудовую книжку. А после из библиотеки по своей воле или через увольнение ушли остальные сотрудники, которые были сторонниками Андрея Гуськова.
— Наш прежний директор, математик, занимался «наукометрией». Он писал статьи в зарубежные известные журналы, это было очень хорошо для библиотеки, для рейтинга. Их публиковали зарубежные журналы. В их материалах сами журналы были заинтересованы. Это с самой библиотекой не совсем было связано, но приносило финансирование. Наш новый директор прекрасно знала, что, если она уволит Гуськова, все это загнется. И он был готов остаться как заведующий лабораторией. Но когда он перешел в другой институт, он перевел своих работников к себе. Сейчас проект «наукометрии» реализуется в другом институте, соответственно, и деньги перешли в тот институт. А мы остались без этих средств, — объясняет Екатерина.
Как уточнила научная сотрудница, после ухода Андрея Гуськова в библиотеке начали писать новый научный проект, но он не был поддержан высшим руководством. Сейчас готовится новый проект. Сотрудники поняли, что ситуация с финансированием ухудшилась, во время ученого совета, который был организован для всех работников библиотеки.
— Мы, на самом деле, не ожидали какого-то резкого поворота, так как мы, научные сотрудники, все это время получали нормальную зарплату, согласно указам Путина. Наверное, наше руководство боялось сделать что-то другое в наш адрес. Но при этом мы узнали, что библиотечные сотрудники уже год не получают премий. Поначалу им обещали, что в этот раз не получите, а в следующий раз премия будет больше. Но так этого и не случилось. А они голосовали за нового директора. Она им многое пообещала, чуть ли не сравнять зарплаты, — добавила научная сотрудница.
Ученый совет прошел в онлайн-режиме в начале октября. Сперва дирекция рассказала сотрудникам про строительство второго корпуса ГПНТБ. В июле этого года библиотека после долгих разбирательств получила земельный участок, на котором планируется построить новое помещение с коворкингом и системой «умный дом». Сам проект появился еще в 2019 году, а споры о земле начались в 2020 году — то есть, при прошлом директоре. После обсуждения второго корпуса Ирина Лизунова перешла к работе библиотеки.
— Как будто между делом нам сообщили о возможном закрытии. Сказали, что сложилась такая ситуация, что прошлый директор украл научный проект, и вот мы сейчас стараемся написать еще один. При самом плохом раскладе дирекция сказала, что закрывает библиотеку в декабре. Конечно, все в шоке. Это какая-то двойственность. На одном и том же собрании обсуждают вторую очередь и что там будет, а с другой стороны они говорят вот это. И я думаю, что они сами до конца не понимают, что в итоге случится с нами, — поделилась Екатерина.
Женщина пояснила, что проблемы с премиями начались раньше. За сентябрь научные сотрудники получили зарплату ниже, чем ожидали. Хотя недавно они подписали указ об увеличении зарплаты, который подписывают все бюджетные работники.
— Что людей стало меньше — заметно. Целая лаборатория не работает. Уволила также НR-работника и некоторых сотрудников, которые с бывшим директором работали, — добавила научная сотрудница.
Бывший директор ГПНТБ Андрей Гуськов рассказал НГС, что, когда он начинал работать в 2015 году в должности директора, финансирование работы библиотеки было недостаточным. За пять лет оно увеличилось на треть. При этом бывший директор подтвердил, что хотел остаться заведующим лабораторией.
— Однако в свой последний рабочий день, через час после благодарственных слов на открытии читального зала мне сказали, что в библиотеке я больше работать не достоин из-за того, что слишком настойчиво пытался разобраться в странных итогах выборов этой весной. Характерно, что и то, и другое говорил один и тот же человек. Мне сообщили, что в моих услугах библиотека более не нуждается, а о лаборатории наукометрии новый директор позаботится сама, — отметил Андрей Гуськов.
Как подсчитал Андрей Гуськов, в лаборатории «наукометрии» работало около 15 человек. Они все ушли после увольнения бывшего директора. Также ушло еще несколько сотрудников.
«Я говорю: я не уйду, я полюбила эту работу»
Татьяна Маркова три года работала начальником отделения ГПНТБ в Академгородке. В начале 2022 года она попала под сокращение. После ученого совета, где прозвучали новости про зарплату и закрытие, бывшие коллеги и действующие сотрудники библиотеки обратились к Татьяне.
— Мне сотрудницы звонили и прямо просили: «Татьяна Геннадьевна, где бы работать? Нам вот объявили, что не будут зарплату выплачивать ноябрьскую. Девочки уже собираются увольняться». Обидно, такая процветающая организация, как Андрей Евгеньевич Гуськов ее поднимал, и за год все пришло в такое состояние, — поделилась бывшая руководительница.
Татьяна считает, что её в начале года увольняли «грязно». Бывшая руководительница устроилась в библиотеку с приходом Андрея Гуськова. До этого они вместе трудились в институте вычислительных технологий. Она работала в приемной директора.
— Я, не имея библиотечного образования, пошла работать. Страшно было. Я прошла высшие библиотечные курсы. Мне не стыдно ни перед клиентами, ни перед сотрудниками. Я увеличивала планы и по посещаемости, и по узнаваемости отделения в Академгородке. И душой болею, — отметила Татьяна.
Бывшая начальница объяснила, что в ГПНТБ 70% сотрудников — библиотечные, и на них выделяется, условно, 30% бюджета. При этом остальные сотрудники — научные, и на них выделяется около 70% бюджета. Андрей Гуськов был сосредоточен на научной части, но при увеличении бюджета деньги шли и библиотекарям.
— У нас зарплаты повысились, премии были, в госконтрактах участвовали. Люди могли подзаработать. А новый директор во время предвыборной кампании всем свое рассказала. Техничкам сказала, что будет клининг. Научным сотрудникам, что дополнительные деньги не будут библиотечным сотрудникам уходить. Она каждую целевую группу обработала и выиграла выборы, — вспоминает Татьяна.
После прихода Ирины Лизуновой ушли сразу несколько человек из «команды Гуськова», но Татьяна уходить не собиралась.
— Она пыталась сразу: «уходите добровольно». Она 15 октября заступила и сразу начала. Я говорю: «я не уйду, я полюбила эту работу». Да, я из команды Гуськова, но я полюбила библиотеку всей душой, три года проработала, на весь Академгородок популяризовала, развивала так, что говорили, что ГПНТБ в Академгородке стало очагом культуры наравне с Домом ученых и так далее. Она в первый раз пыталась меня за прогулы уволить, но у меня юридическое образование, не получилось так просто. Фотографии, мероприятия, письма — все фиксируется. Я доказала, что не прогуливала, — поделилась бывшая руководительница отделения.
Татьяна Маркова не давала себя уволить несколько месяцев. Позже стало известно, что отделение в Академгородке будут переформатировать и должность начальника там больше не нужна. Как это объяснили в ответ на жалобу Татьяны в Министерстве науки, такое решение приняла директор библиотеки.
— Производственная необходимость в связи с изменениями в технологии производственных процессов, так как в связи с изменениями в технологии производственных ресурсов сократились виды и объемы работ, связанные с организацией библиотечных фондов и обслуживанием читателей, — объяснили в официальном письме в Министерстве науки и высшего образования (письмо есть в распоряжении редакции).
Как добавили в Минобрнауки, решение о сокращении также связано с необходимостью оптимизации и приведения академовского отделения к единообразию с остальными подразделениями ГПНТБ. Так планировали отойти от многоуровневости в структуре. Татьяна Маркова отмечает, что отделение в Академгородке работало 60 лет и с него начиналось ГПНТБ. А теперь юридически его не существует — это просто два сектора.
«Это было ужасно, со времен 90-х такого не было»
Как утверждают все работники, с которыми разговаривала корреспондент НГС, больше всего за последние полгода пострадали библиотекари, которые лишились премий — им выплачивали только оклад. При этом количество работы у сотрудников библиотеки увеличилось.
Библиотекарь София (имя изменено по просьбе спикера) уволилась 12 октября из-за зарплаты. Когда София начинала работать, то у нее были выплаты молодого специалиста, так как она устроилась сразу после университета.
— Когда я пришла, был Гуськов. Были премии регулярные, за ведение сайтов, за выставки и прочее. Нормально набавляли. И в тот момент зарплата составляла около 30 тысяч со всеми доплатами. После того как Лизунова стала директором, она сказала, что хочет, чтобы библиотека была больше для библиотекарей, а не для научных сотрудников. Чтобы заниматься не научной деятельностью, а книжками. И мы рассчитывали на что-то хорошее. По факту с апреля у нас нет квартальных премий вообще и других выплат. У нас разрез в 10 тысяч получился. Я получила в последний раз 21 тысячу с копейками, — рассказала библиотекарь.
Ирина Лизунова также расформировала сектора в библиотеках, и после этого некоторые библиотекари стали занимать несколько ставок одновременно. София рассказывает, что её коллега, которая должна заниматься только одним залом, в итоге работает на контроле и в двух-трех залах. Дополнительная работа не оплачивается. После ухудшения условий труда из библиотеки уволилось несколько человек.
— С прошлого года, с зимы, уволились двое ведущих библиотекарей. Я пятая уволилась из библиотекарей. И шестая была на полставки. Большая часть этих людей была с громадным стажем, и они были незаменимые люди, потому что они больше всех знали и разбирались. Я не могу этому логичное объяснение найти. Директор стояла на стороне библиотекарей во время выборов и говорила, что наука ей не нужна. Я собираюсь просто менять работу, — рассказала библиотекарь.
Еще одна сотрудница ГПНТБ Александра (имя изменено по просьбе спикера) пока не уволилась, но намерена это сделать. Как объяснила библиотекарь, с наплывом работы изменилась оплата — она стала меньше.
— Сейчас нет людей, и на меня идут все дежурства: это научный читальный зал, это художественный читальный зал, это вахта. Отдельный человек должен сидеть на вахте. Это все идет на меня. И иногда у меня не пятидневка, а шесть рабочих дней. Иногда приходится в субботу выходить. Так что можно сказать, что у меня три ставки, — отметила девушка.
Александра также добавила, что ей раньше платили голый оклад и выплаты. С июля она дополнительных выплат не получала. При этом оклад увеличился на 400 рублей.
— Как выживать на эти деньги — я не знаю. Поэтому ищу новую работу. Моя ставка сейчас — 23 тысячи. Я в принципе, как только выбрали этого директора, начала искать вакансии. Я начинала работать при Гуськове. Он с наукой работал. Он брал госзаказы и финансирование было. Лизунова же сказал, что вот мы сделаем упор на книги и библиотекарей, и полностью разогнала штат, который приносил доход, — поделилась библиотекарь.
Как пояснила Александра, часть сотрудников уволились еще во время выборов, часть собирается уходить сейчас. По подсчетам библиотекаря, 7–8 человек ушли из отдела ГПНТБ в Академгородке.
— При Татьяне Геннадьевне Марковой был подъем, этот человек все на себя взял, она вкладывалась и в исследования, и в рекламу, и с НГУ у нас хорошая связь была — сейчас ничего нет. Когда была она, к нам преподаватели из НГУ приходили читать какие-то курсы. Она могла сказать, что вот читальный зал, можете там спокойно заниматься. Сейчас этого всего нет, потому что это разобрано, вплоть до того, что «никто тут ходить не будет», — поделилась Александра.
Как отмечает девушка, после ухода Татьяны Марковой в отделении Академгородка стало намного хуже, в том числе с распределением премий.
— Мы просто в шоке все. Это было ужасно, со времен 90-х такого не было. Специалисты все уходят, закроется все-таки отделение, и все. Нам сказали, что зарплата в октябре будет 50 на 50, а в ноябре вообще не будет денег. И они говорят, что тогда мы закрываем библиотеку на два месяца. Вот этот разговор, когда у нас было всеобщее собрание, начали с того, что вот мы победили, у нас строительство нового корпуса. А теперь о плохих новостях: денег нет, — рассказала библиотекарь.
Как отмечает Александра, она даже не может обратиться никуда с жалобой, так как официального указа нет. Но сейчас она работает и даже не знает, получит ли за это деньги.
«Деньги получили. Проблем нет»
Директор ГПНТБ Ирина Лизунова сообщила корреспонденту НГС, что проблем в библиотеке нет.
— Деньги пришли. Народ будет с зарплатой. Давайте эту тему оставим. Люди знают, мы их предупредили. Деньги пришли в пятницу, — сообщила директор.
Вопросы журналиста уже при втором звонке директор игнорировала и пыталась выяснить, кто такую информацию предоставил.
— Все сотрудники работают. Зачем вам информация об увольнении? Кто это у вас заказал? — спросила Ирина Лизунова.
Сообщив, что ей не нравится разговор, Ирина Лизунова все-таки добавила, что библиотекари, по её подсчетам, за последнее время не увольнялись.
— Библиотекари жили не на голый оклад. Они жили на зарплату, получали все, что было необходимо. В 2022 году они получали даже больше, потому что был принят закон об оплате труда и доход увеличился на несколько процентов. Зачем я буду разглашать, сколько это в рублях? Я не считаю, что бюджетную зарплату нужно разглашать. Премии будут библиотекарям по итогам года. Каждый месяц премии не выплачивают. Премии выплачивают за промежуток времени, за проделанную работу. Это премии, дополнительные деньги. До этого премии были. Весной библиотекари получали премии, — отметила Ирина Лизунова.
Директор ГПНТБ заверила, что премии библиотекари получат обязательно по окончанию года. Поговорив с HR, директор предоставила другую информацию о количестве уволившихся библиотекарей. При этом директор проигнорировала вопрос о данных за несколько месяцев, а ответила лишь про несколько недель.
— За последние две недели к нам пришли три библиотечных работника. В отдел хранения, в отдел обслуживания читателей, студентка, еще один человек. И уволился один человек. Причем уволился по необходимости ухаживать за больным членом семьи. Проблем нет, кадровый состав крепкий, постоянный, по-прежнему любят библиотеку. Люди работают на своих ставках, на своих должностях. Всё благополучно и с проектом, и с финансами, — отметила Ирина Лизунова.
Когда корреспондент НГС начала задавать прямые вопросы, Ирина Лизунова перешла на крик, а потом отказалась разговаривать и бросила трубку.
Мы направили запрос в Министерство науки и высшего образования для уточнения информации о сложившейся ситуации.
В начале 2022 года водители скорой помощи в Новосибирске, относящиеся к «Медтрансу» на правом берегу, заявили, что получили зарплату за декабрь в неполном объеме. При этом в «Медтрансе» наличие долга перед водителями отрицали.