«Со времен 90-х такого не было»: в ГПНТБ увольняются сотрудники из-за проблем с зарплатами — библиотеку могут закрыть

В прошлом году Андрей Гуськов проиграл выборы Ирине Лизуновой. Андрей Гуськов, как сообщают его коллеги, был готов продолжить работать со своей лабораторией, которой он заведовал, но ему выдали трудовую книжку. А после из библиотеки по своей воле или через увольнение ушли остальные сотрудники, которые были сторонниками Андрея Гуськова.

— Наш прежний директор, математик, занимался «наукометрией». Он писал статьи в зарубежные известные журналы, это было очень хорошо для библиотеки, для рейтинга. Их публиковали зарубежные журналы. В их материалах сами журналы были заинтересованы. Это с самой библиотекой не совсем было связано, но приносило финансирование. Наш новый директор прекрасно знала, что, если она уволит Гуськова, все это загнется. И он был готов остаться как заведующий лабораторией. Но когда он перешел в другой институт, он перевел своих работников к себе. Сейчас проект «наукометрии» реализуется в другом институте, соответственно, и деньги перешли в тот институт. А мы остались без этих средств, — объясняет Екатерина.