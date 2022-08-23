В Новосибирске назначили врио директора Института теоретической и прикладной механики — предыдущего арестовали

Врио директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН стал доктор физико-математических наук Евгений Краус. Об этом сообщается на сайте института.

— Врио директора, зам. директора по научной работе, доктор физико-математических наук, — указано в сообщении.



Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича начал работать в 1957 году. Как указано на сайте, это «единственная в системе Министерства образования и науки РФ организация, владеющая комплексом аэродинамических труб и газодинамических установок, предназначенным для выполнения фундаментальных и прикладных исследований в области аэрогазодинамики и аэродинамики летательных аппаратов».

