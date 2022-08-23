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Дела ученых о госизмене

В Новосибирске назначили врио директора Института теоретической и прикладной механики — предыдущего арестовали

Им стал доктор физико-математических наук Евгений Краус

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О назначении Евгения Крауса сообщил институт

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Врио директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН стал доктор физико-математических наук Евгений Краус. Об этом сообщается на сайте института.

— Врио директора, зам. директора по научной работе, доктор физико-математических наук, — указано в сообщении.

Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича начал работать в 1957 году. Как указано на сайте, это «единственная в системе Министерства образования и науки РФ организация, владеющая комплексом аэродинамических труб и газодинамических установок, предназначенным для выполнения фундаментальных и прикладных исследований в области аэрогазодинамики и аэродинамики летательных аппаратов».

Главу института Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене в начале августа. В здании также прошли обыски, во время следственных действий был допрошен директор института Александр Шиплюк.

Шиплюк стал третьим новосибирским ученым, которого арестовали за лето. Первым в июле арестовали физика Анатолия Маслова. По имеющейся информации, 75-летний ученый находится в Москве, в СИЗО «Лефортово». Физика Дмитрия Колкера, по информации его сына, увезли из Новосибирска в Москву в СИЗО, забрав из частной клиники, где он был на поддерживающей терапии. Ему предъявили обвинение в госизмене. Ранее новосибирский адвокат рассказывал, насколько законно помещать под стражу человека на 4-й стадии рака. Дмитрий Колкер скончался 2 июля, 19 июля простились с физиком.

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