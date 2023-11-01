«Увернулся от крупной пули»: мужчина ушел со свидания после того, как его пассия призналась, что у нее есть ребенок — кто прав?

Пользователь платформы разместил сообщение с просьбой к людям рассудить, был ли он прав в своих действиях.

— Я встречался с этой девушкой, и всё шло отлично. Спустя три недели мы сидим в ресторане, и она ни с того ни с сего сообщает мне, что у нее есть ребенок! В начале свидания я сказал ей, что не хочу детей, и она согласилась, — поделился мужчина.

Также подруга пожаловалась ему, что отец оставил малыша без внимания. По ее словам, в несостоявшемся партнере она увидела хорошего человека, который мог бы помочь вырастить ее ребенка счастливым.