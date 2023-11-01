«Увернулся от крупной пули»: мужчина ушел со свидания после того, как его пассия призналась, что у нее есть ребенок — кто прав?

В интернете горячо обсуждают пост мужчины на платформе Reddit (сайт, сочетающий черты социальной сети и форума. — Прим. ред.). В нем он рассказал, что встречался с женщиной три недели, и на очередном свидании она призналась, что у нее есть ребенок. Пользователь был шокирован происходящим и ушел из ресторана, заблокировав везде бывшую романтическую партнершу. Редакция «Городских порталов» решила узнать мнение своих читателей на этот счет, а также вспомнить, почему в России до сих пор стыдно быть матерью-одиночкой.
Пользователь платформы разместил сообщение с просьбой к людям рассудить, был ли он прав в своих действиях.
— Я встречался с этой девушкой, и всё шло отлично. Спустя три недели мы сидим в ресторане, и она ни с того ни с сего сообщает мне, что у нее есть ребенок! В начале свидания я сказал ей, что не хочу детей, и она согласилась, — поделился мужчина.
Также подруга пожаловалась ему, что отец оставил малыша без внимания. По ее словам, в несостоявшемся партнере она увидела хорошего человека, который мог бы помочь вырастить ее ребенка счастливым.
— Я заблокировал ее номер и социальные сети и просто ушел, — заключает пользователь. Однако мужчина сомневается в правильности своего поступка и спрашивает у сообщества платформы, правильно ли он поступил. Мнения были разные.
— Вы не обязаны заботиться о ее детях, и ее попытки сделать это, особенно спустя недели, очень грустны и показывают уровень незрелости, — считает один из них.
— Ты увернулся от крупной пули, — емко добавляет второй. — Может быть, ей стоит повесить объявление: «Мне и моему ребенку требуется сладкий папочка».
Были и те, кто посчитал поступок мужчины аморальным и трусливым.
Быть матерью-одиночкой до сих пор стыдно?
«Ох, бедненькая, как же ты так, без мужа, одна... Ребенку отец нужен! Семья должна быть — одной не положено», — сетуют соседки на детской площадке, глядя на маму с ребенком, которая на самом-то деле неплохо справляется одна. Где-то в другом месте такую женщину без мужа, но с ребенком злые языки могут обсуждать или осуждать, вешая ярлык «мать-одиночка». В России многие женщины стыдятся этого статуса и боятся его. Ранее редакция «Городских порталов» пробовала разобраться почему.
Психолог и семейный терапевт Светлана Цветкова считает, что причина проблемы кроется в русском менталитете. В нашей стране сильный акцент на традиционную семью с высокими семейными ценностями и моральными установками, а на Западе или в Европе система семейных ценностей иная, общество там более толерантно.
— Чувство стыда появляется после осуждения со стороны других людей. Оно может быть реальным или надуманным. В нашем менталитете мощная установка на полноценную семью, и если вдруг что-то идет не так, женщина автоматически становится неправильной, не такой, как положено. На нее вешают ярлык «разведенка», «мать-одиночка». Люди очень зависимы от оценки, боятся стать белыми воронами. Если вдруг что-то пойдет не так, как принято в обществе, женщина чувствует давление со стороны и начинает воспринимать себя не такой, как нужно, ущербной, — объясняет Светлана.
По мнению эксперта, на женщину также может влиять установка «Мужчине чужие дети не нужны». Она испытывает стресс, самооценка и уверенность в себе падают, как итог — крест на личной жизни и реализация себя исключительно в роли мамы. Может быть совсем другая крайность — найти первого встречного ради того, чтобы семья снова стала полноценной, а общество увидело, что она теперь не одна.
— Однополое воспитание страшит: много работать, брать на себя двойную роль, женщина опасается, что не справится, ребенок не видит пример отца. Если есть возможность, привлекайте к воспитанию мужчин из семьи — дяди, дедушки. Можно отдать ребенка в секцию, где тренер будет как образец мужского воспитания, — советует Светлана Цветкова.
Сегодня популярна феминистская тенденция на самодостаточность, независимость. По мнению Светланы, за таким «достигательством» скрывается стремление что-то кому-то доказать, не всегда оно идет от чистого сердца.
— Все ситуации индивидуальны. Я рекомендую женщинам учиться доверять себе и своим ощущениям и не зависеть от общественного мнения. Не стоит сравнивать себя с другими женщинами, с другими семьями. Ребенок рано или поздно начнет задавать вопросы, важно правильно на них ответить. Женщине важно показать хороший пример отца своему ребенку, каким бы он ни был. Нужно разграничить супружеские отношения и родительские. Супружеские отношения не получились, но родительские всегда будут существовать. Женщина должна понимать эту разницу, — объясняет семейный психотерапевт.
Мой парень — новый папа для моих детей: позитивный опыт
Как сделать, чтобы ваш избранник стал для малыша вторым папой или хотя бы добрым другом: своим опытом поделилась автор проекта Wday.ru Юлия Будняцкая. Она рассказала, как заново строила семью и налаживала отношения между своими маленькими дочками и новым возлюбленным. Далее публикуем ее рассказ от первого лица.
Как представить ребенку своего избранника
Наконец трепетные и романтические отношения вашей пары вышли на тот уровень, когда мужчина готов познакомиться с вашим чадом. Как сделать, чтобы всё прошло гладко, вот мои личные рекомендации.
Лайфхак № 1
При самом первом знакомстве представьте ребенку любимого человека просто по имени. Это сразу поставит малыша на уровень со взрослым, снизит робость и тревожность.
Лайфхак № 2
Не стоит сразу огорошивать детей подробностями ваших отношений и совместных планов на жизнь. Пусть ваш мужчина станет в первую очередь другом вашего ребенка. Тогда ему самому захочется, чтобы такой человек был рядом с ним, а по совместительству и с мамой.
Например, мы до упаду гуляли вместе в парках и на детских площадках. Вот ваш избранник подсадил ребенка на качели. Вот подкачал велик. Позвольте ребенку и вашему новому мужчине пережить какое-то совместное испытание. Например, прокатиться вдвоем на аттракционе, потому что мама боится.
«Давайте жить вместе»
Встречи и свидания, а также проводы до подъезда позади, вы приняли решение жить вместе. Как отреагирует ребенок на то, что место папы будет занято? Мои дочки, например, первый год после развода спали исключительно в моей постели, держась со мной за руки. Как объяснить им, не ранив, что теперь в доме будет жить мужчина?
Лайфхак № 3
Оставляйте место только для вас с детьми. Девичники, если у вас, как и у меня, девочки, свои секретики. И, конечно, воспоминания. Мы запоем смотрим семейные фотоальбомы и видео — пусть дети знают, что прошлое не перечеркнуто. И даже если вы начали новую жизнь как женщина, в вашей любви к детям всё остается по-прежнему.
Лайфхак № 4
Проявляйте при ребенке искренние чувства привязанности к мужчине, например объятия, улыбки. Ведь это язык, который говорит ребенку: «Я могу вести себя так же».
«Друзья или семья?»
Если вы живете вместе и мужчина уже играет роль главы семьи, не стоит настаивать, чтобы ребенок называл его папой. Как бы вам ни хотелось восстановить образ настоящих родителей и детей. Помню, как вначале мне было неловко, когда дочки пищали на весь магазин: «Макси-и-ик, а можно мороженое?» А ведь так хочется слышать заветное «пап».
Лайфхак № 5
Позвольте ребенку самому выбрать, как называть нового члена семьи. Он интуитивно возьмет себе самое комфортное для него обращение, а ведь вас интересуют только чувства малыша. Моя восьмилетняя младшая дочка оперирует всеми возможными вариациями уменьшительно-ласкательных форм имени моего любимого: от «Масюси» до «моего котика». А со старшей (11 лет) произошел такой диалог:
— Мам!
— А?
— Мне так наш Максим нравится! Вот бы назвать его папой…
— Так в чем же дело? Любой папа мечтает о такой красотке-дочери, как ты!
— (Приходит со школы.) Привет, пап!
Ищите во всем свои плюсы. Да, родной папа больше не живет с вашими детьми. Да, возможно, они никогда не пожелают назвать отчима этим главным словом «папа». А возможно, и очень захотят. В любом случае ваш малыш — огромный везунчик. Ведь у вашего ребенка может быть целых два папы.
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