«Каждый, кто не первый, тот второй»: эксперты рассказали, что отвечать на самый страшный вопрос партнера

Это может быть параноик

По мнению сексолога Дарьи Кугель, в парах этот вопрос возникает часто. Не всегда партнеры задают друг другу этот вопрос на первом этапе отношений, бывает, что он возникает и гораздо позже.

— Важно понимать, когда задают этот вопрос в паре, на каком этапе отношений. Зачем? И на каждом этапе это «зачем» будет совершенно разным. В самом начале отношений, когда парень с девушкой только познакомились, ими движет любопытство. И в этот момент, когда еще нет сильной влюбленности, когда нет сильной привязанности, обсуждение этого вопроса — «А сколько у тебя было?» — оно проходит максимально легко. Парень и девушка достаточно легко всё это обсуждают. Нет ни ревности, ни собственничества. Реакция будет зависеть от личных убеждений и представлений каждого о том, что такое хорошо и что такое плохо. В сексуальности и психосексуальности всё очень индивидуально. И вот тут тоже много самых разных факторов. Тут играет роль всё: начиная от воспитания, религии, опыта и заканчивая уже его отношением к сексу.