Полиция ищет парней, которые сожгли «картину бывшей» на крыше дома в Ленинском районе Новосибирска

Полиция Новосибирска разыскивает троих молодых людей, которые жгли вещи на крыше дома на Тихвинской, 1 в Ленинском районе Новосибирска. Поводом для вмешательства силовиков послужила публикация НГС от 10 апреля.
— По данной публикации сообщение зарегистрировано в отделе полиции
Напомним, соседи прислали в редакцию видео, на котором трое молодых людей объясняют, что жгут «картину бывшей». После замечания автора видео они извинились и ушли.
В управляющей компании «Тихвинская» НГС сообщили, что знают о ситуации. Там рассказали, что кто-то из парней снимает квартиру в доме.
— Мы бы рады на них повлиять. Но единственное, что я смогла сделать, — дозвонилась до хозяйки квартиры, сказала, что творят ее жильцы. Она сказала, что разберется и не допустит больше таких вещей. Посмотрим.
Ранним утром 10 апреля неизвестный мужчина поджег автомойку на улице Трикотажной в Новосибирске. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения.