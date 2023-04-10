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Полиция ищет парней, которые сожгли «картину бывшей» на крыше дома в Ленинском районе Новосибирска

Ранее в интернете появилось видео с поджигателями

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Молодые люди устроили небольшой пожар в 4 часа утра

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Полиция Новосибирска разыскивает троих молодых людей, которые жгли вещи на крыше дома на Тихвинской, 1 в Ленинском районе Новосибирска. Поводом для вмешательства силовиков послужила публикация НГС от 10 апреля.

— По данной публикации сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 7 «Ленинский» управления МВД России по городу Новосибирску в установленном порядке. Проводится проверка. Обстоятельства и граждане, изображенные на видео, устанавливаются, — сообщили НГС в полиции.

Напомним, соседи прислали в редакцию видео, на котором трое молодых людей объясняют, что жгут «картину бывшей». После замечания автора видео они извинились и ушли.

В управляющей компании «Тихвинская» НГС сообщили, что знают о ситуации. Там рассказали, что кто-то из парней снимает квартиру в доме.

— Мы бы рады на них повлиять. Но единственное, что я смогла сделать, — дозвонилась до хозяйки квартиры, сказала, что творят ее жильцы. Она сказала, что разберется и не допустит больше таких вещей. Посмотрим.

Ранним утром 10 апреля неизвестный мужчина поджег автомойку на улице Трикотажной в Новосибирске. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения.

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